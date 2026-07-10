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Pokazao da nije prešao preko afere sa Danetom: Terza jedva dočekao da sve prebaci Sofiji, pa joj zamerio mešanje u Asminovu vezu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sukob Sofije i Terze sve više plamsa, gde su jedno drugome nastavili da prebacuju stvari iz prošlosti.

Sofija Janićijević i Borislav Terzić Terza nastavili su sukob gde je ona nejmu prebacivala kako se on ophodi prema svom detetu, a on njoj aferu sa Danetom.

- Da li si je*ao Jovanu pevačicu? Ološu jedan. Ti meni da kažeš da imam kilu, majmune odvratni. - rekla je Sofija.

- Smešna si jer govoriš stvari koje tebi štete - rekao je Terza.

- Ja sam pokazala da ja kad nešto kažem da jer tako - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li sam ja njega vređao? - pitao je Terza.

- Koga briga da li si ga ti vređao, vređa ga cela kuća. Zašto ti nisi izvrešao Maju? - rekla je Sofija.

- Kad? - pitao je Terza.

- Nekad - rekla je Sofija.

- Što bih ja nju vređao. Ti si mu se uplela u vezu - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bože, ja u njegovu vezu - rekla je Sofija.

- Mene ne možeš da uvredišp nego igraš jeftino - rekao je Terza.

- A ti igraš jako skupo kad kažeš da me je*ao deda. Tebi Milica kaže da svoje dete ne viđaš, da ne znaš kako izgleda - rekla je Sofija.

- Kad da je viđam kad sam ovde - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' si dao pare za dete? - pitala je Sofija.

- Jesam - rekao je Terza.

- Znači ti treba da veruješ izlapelom Danetu, a ne devojci? - rekla je Sofija.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta. 

Autor: Teodora Mladenović

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