Propala u zemlju: Anita zabranila Luki da gleda snimak iz 'Bajadere', a evo kako je reagovala kad je ugledala Relju Popovića! (VIDEO)

Poropustila polovinu svojih uspomena!

Posle više od deset meseci provedenih u najgledanijem rijaliti programu na Balkanu došlo je vreme da Anita Stanojlović pogleda svoje uspomene.

Na samom početku prikazani su kadrovi Anite sa Markom Markovićem, inače bivšim dečkom Stanije Dobrojević.

Odmah nakon toga prikazani su klipovi nje i Jovane Tomić Matore kada su ušle u emotivnu vezu. Aniti nije bilo prijatno da gleda ove kadrove, te je pobegla u pušionicu.

Kada su krenuli snimci sa njihove svadbe ona je zabranila njenom dečku sa kojim sada čeka dete, Luki Vujoviću da gleda. Stala je na vrata kako bi mu pokvarila pogled ka televizoru je se izvirivao non stop.

Njihova veza je okončana zbog njene prevare za koju je Matora saznala u Eliti, te je ona nakon toga uplovila u vezu sa Anđelom Rankovićem, za kog je govorila da je bio njena najveća ljubav. Takoše je pušten i zvučni zapis njihove brutalne svađe.

Dok se klela u ljubav prema Anđelu završila je u vezi sa Boškićem, drugom Filipa Đukića sa kojim je bila u kombinaciji.

Prikazan je čuveni snimak afere "Bajadera" na kom se nalazi Anita Stanojlović u jednom hotelu sa muškarcima umotanim u peškirima.

Po ulasku u Elitu 9 bila je ponovo intimna sa Filipom Đukićem.

Takođe, tokom njenog boravka u Belu kuću krenulo je sa raskrinkavanjem njene navodne afere sa poznatim pevačem Reljom Popovićem. Iako je ona svakodnevno demantovala ove tvrdnje, njeni cimeru su govorili drugačije. Retrospektiva ovih izjava je takođe prikazana u klipu.

Nedugo zatim ona je ušla u emotivnu vezu sa Lukom Vujovićem, a ubrzo je ostala i u drugom stanju.

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Autor: A.Anđić