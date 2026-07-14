Kad čujem njen glas i vrisku preznojim se ceo: Luka prihvata svu Anitinu prošlost, dok Anđelo žali za svakim trenutkom koji se dogodio sa njom! (VIDEO)

Emisija “Gledanje uspomena” se nastavlja, a Milan Milošević dao je reč Aniti kako bi iznela svoje viđenje o svojim uspomenama.

Anita Stanojlović ustala je kako bi prokomentarisala svoje uspomene.

- Kako ti se čine tvoje uspomene? - pitao je Milan.

- Očekivala sam više slika od Alekseja. Lepo, zanimljivo, moja prošlost. Ima deo nekih dokaza koje sam iznela napolju. Bajadera, čuveni klip, ništa specijalo. Luka zna od a do š celu situaciju. Verujem da je Tamara izabacila glasovne šta taj priča - rekla je Anita.

- On je u Anitu zaljubljen odavno. Pisao je Milu Foxu, frizeru dok je bio sa Matorom u braku. - rekao je Milan.

- Moguće. Tad sam bio u zatvoru. Tad nisam znao ni ime. Milo je kućni prijatelj, išao sam kod njegove porodice u Bosnu i živeo je jedno vreme kod nas. - rekao je Luka.

- Mogu ja da pričam itekako o ovoj osobi. Ja ga nisam imenovala jer nisam htela da pravim probleme. Luka će da reši to napolju. Ovaj dečko je bio sve vreme sa mnom jer mi je ovaj drugi upadao u sobu. Što se tiče Luke i mene, lepe scene i klipovi. Jako lepe uspomene. Očekivala sam gore. - rekla je Anita.

- Nije pala nijedna uvreda sem folirantu. Zato je volim i poštujuem. Jasno je da je imala žal za Anžđelom i da je htela porodicu. Ne smatram da je bio eksperimen sa Matorom. To je Anita i ja volim nju. To je njena prošlost i ne mogu da utičem na to. Mogu da dam sve od sebe za budućnost. - rekao je Luka.

- Volela bih da moja deca ovako živa i da ima tu čar koju sam ja imala. - rekla je Anita.

- Nije mi ništa lepo izazvalo. Svaki put kad čujem njen glas i vrisku, preznojim se ceo i želudac mi se prevrnem. Ovoj devojci nikad nisam ništa loše uradio niti želeo. Ozbiljno sam iszraumiran iz tog perioda. Do ovoga nikad ne bi došlo što se mene tiče. Nijedan dan mi ništa lepo ne izaziva. Žalim za svakim trenutkom koji se dogodio i što sam ušao u vezu sa njom. - rekao je Anđelo.

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Autor: Teodora Mladenović