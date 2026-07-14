AKTUELNO

Zadruga

Nije uspela da sakrije suze: Stanija uživa u svojim uspomenama, jedan kadar joj izmamio osmeh, drugi promenio izraz lica! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Emocije su na vrhuncu dok na velikom ekranu prolaze kadrovi puni smeha, suza, ljubavi, sukoba i nezaboravnih situacija koje su ostavile trag.

Posle više od deset meseci provedenih u najgledanijem rijaliti programu na Balkanu došlo je vreme da Stanijan Dobrojević pogleda svoje uspomene.

Na samom početku, puštene su fotografije njenog izvajanog tela, njene porodice, kao i njenog života u Majamiju.

Foto: TV Pink Printscreen

Zatim su puštene fotografije nje i Kristijana Golubovića, Šarenog, kao i Vladimira Tomovića. Nakon toga imala je priliku da vidi fotografije sa bivšim partnerom Markom Markovićem. Potom fotografije nje i poslednjeg bivšeg momka Asmina Durdžića.

Foto: TV Pink Printscreen

Dok su tekle uspomene, i fotografije šta je sve Asmin priuštio Staniji, Aneli Ahmić je pomno pratila sve.

Foto: TV Pink Printscreen

Kad je pušten klip gde je Stanija ušla u ovu sezonu, ona nije uspela da sakrije svoje emocije, te je pustila suze.

Kako je video klip odmicao, pušteni su klipovi iz aktelne sezone ''Elite 9'' gde je Stanija iznosila svoju stranu priče života sa Asminom, šta je sve prošla sa njim i prodicom Ahmić, kao i svi njihovi sukobi.

Foto: TV Pink Printscreen

Učesnici su imali priliku da vide klip koji je napravio zemljotres, gde su se Stanija i Asmin susreli na vratima Odabranih gde su se jedno drugome nasmejali.

Za sam kraj, pušteni su snimci sa Anđelom Rankovićem jer se dugo komentarisalo da li će doći do te veze i da li je on njeno hrabro srce.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta. 

Autor: Teodora Mladenović

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#Stanija Dobrojević

#USPOMENE SA MILANOM MILOŠEVIĆEM

#elita live

#elita najnovije

#elita narod pita

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Farma

'TATA ĆE DA ME SE ODREKNE' Barbi završila u SUZAMA, pa jecajući otkrila šta je muči - Za sve je KRIV Kristijan Golubović (VIDEO)

Domaći

Noć koja će se dugo pamtiti: Gastoz još jednom dokazao koliki je šoumen, Anđela nastavila da šikanira njega i Karića u duetu!

Horoskop

Ljudi velikog srca i anđeoske duše rađaju se samo u ova 3 znaka: Puni su ljubavi, oproštaja i tolerancije

Domaći

Ovako izgleda milioner u lamburdžiniju: Matora svojim performansom ismejala Asmina! Uroš upropastio Sofiju, pa se obrušio na Alibabu: Filip Car će bit

Zadruga

Ne može očima da ga gleda: Luka može da sakrije mržnju prema Anđelu, zbog Anite ponovo udario na njega: Tvrdim da je Milici slao polni organ! (VIDEO)

Domaći

Za četiri sata kreće fešta: Superfinale samo što nije počelo, a zbog ovih raskida i razvoda u Eliti mnogi su plakali - Bilo je svađa, prevara, a neki