Nije uspela da sakrije suze: Stanija uživa u svojim uspomenama, jedan kadar joj izmamio osmeh, drugi promenio izraz lica! (VIDEO)

Emocije su na vrhuncu dok na velikom ekranu prolaze kadrovi puni smeha, suza, ljubavi, sukoba i nezaboravnih situacija koje su ostavile trag.

Posle više od deset meseci provedenih u najgledanijem rijaliti programu na Balkanu došlo je vreme da Stanijan Dobrojević pogleda svoje uspomene.

Na samom početku, puštene su fotografije njenog izvajanog tela, njene porodice, kao i njenog života u Majamiju.

Zatim su puštene fotografije nje i Kristijana Golubovića, Šarenog, kao i Vladimira Tomovića. Nakon toga imala je priliku da vidi fotografije sa bivšim partnerom Markom Markovićem. Potom fotografije nje i poslednjeg bivšeg momka Asmina Durdžića.

Dok su tekle uspomene, i fotografije šta je sve Asmin priuštio Staniji, Aneli Ahmić je pomno pratila sve.

Kad je pušten klip gde je Stanija ušla u ovu sezonu, ona nije uspela da sakrije svoje emocije, te je pustila suze.

Kako je video klip odmicao, pušteni su klipovi iz aktelne sezone ''Elite 9'' gde je Stanija iznosila svoju stranu priče života sa Asminom, šta je sve prošla sa njim i prodicom Ahmić, kao i svi njihovi sukobi.

Učesnici su imali priliku da vide klip koji je napravio zemljotres, gde su se Stanija i Asmin susreli na vratima Odabranih gde su se jedno drugome nasmejali.

Za sam kraj, pušteni su snimci sa Anđelom Rankovićem jer se dugo komentarisalo da li će doći do te veze i da li je on njeno hrabro srce.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: Teodora Mladenović