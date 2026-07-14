Nisam mogla da ostanem trudna, problem je bio u njemu! Stanija progovrilao raskidu sa Markom Markovićem: Ostavila sam ga kad sam ga najviše volela, a on je... (VIDEO)

Stanija na ivici suza progovorila o najbolnijem periodu!

Nakon odgledanih svojih uspomena Stanija Dobrojević je dobila reč da prokomentariše, kada je otkrila razlog raskida sa Markom Markovićem.

- Koliko god ljudima napolju i ovima ovde zvučalo smešno, sa Markom sam imala ozbiljne planove. Sa Šarenim je bila velika emocija, ali nisam bila spremna. Radili smo na bebi tri godine, svaki put kad dobijem bilo mi je kao da mi je neko umro. Išla sam na sva moguća ispitavanja i svi govore da sam zdrava, a nikako da ostanem trudna, da bi se na kraju ispostavilo da je do njega. Postojao je neki procenat šanse... Uništavala sam ljubav da se ostvarim kao majka, da bih ga ostavila kad sam ga najviše volela. On nije umeo ništa drugo da uradi nego da ovde osnuje kokošinjac. On je zamenio nešto najlepše od tri godine sa ovim. Odgovaralo je dok sam ja plaćala i oblačila dok nije došlo do toga da uđemo u taj proces. To je bio razlog našeg raskida. Godinu dana nakon tog raskida sam bila sama i onda sam naletela na ovog kvazimoda. Bila sam na trubu srama. Nisam jedan dan bila ljubavnica! Stavio je prsten od 20 hiljada. Nasela sam kao mladi majmun, a ova je iskoristila da uđe. Maju sam ovde zgotivila. Imale smo više površno drugarstvo, imale smo par izlazaka. Tek nakon mog ulaska je ona ušla u vezu sa njim. Moja priča je bila završena sa hotelom. Ljudi su videli reakciju i večeras kad je bio hotel. Ja sam nakon toga izbrisala njega iz života. Osećam gađenje kad su pustile ove slike. Mnoge prepiske jesu bile nameštene kao ono drdanje iz Majamija. On njoj kaže da sleti u Dubrovnik, verujem da joj je pisao. To se poklapalo sa vremenom kad ja ujutru radim jogu. On je jednu noć ustao i kaže da ide u teretanu. Ja sam tu ovca, a Maja bi to rešila. To se poklopilo sa njenim izlaskom. Ja budala popijem priču! Do ulaska smo stvarno mislili da se Maja sprda sa njim. Ona je njega sprdala, napravila ga je kerom pre nego što je postao njen ker. Ona kaže da joj se ne sviđa i da zna šta radi. Ja sam došla da razvalim svoj trougao i foliranje od tri godine, a onda je ona ušla u vezu sa njim - rekla je Stanija.

- Dr*ljo jedna! Malopre su pokvarene moje uspomene! Probada me sa strane, usr*la mi je celu noć. Pozdrav za mog drugara Marka Markovića. Ima četiri mupkarca kao i ja na klipu. Ja sam imala sa dva verenika s*ks. Nebitno je ko je imao s*ks, a ko ne. Jako lepe uspomene i slike. Ona se nije usudila da pita ko je ta žena sa kojom ima dete, a ja sam se raspadala u hotelu. Njene uspomene govore više od hiljadu reči. Sve što imam ja na klipovima ima i ona - rekla je Aneli.

- Lažna žrtva, pop*cljiva lavica - rekla je Stanija.

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Autor: A.Anđić