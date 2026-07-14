I dalje nije imuna? Maja se skamenila kad je ugladala Filipa Cara, Asmin šokiran jer lista njenih bivših nema kraj! (VIDEO)

Deluje da joj nije bilo svejedno kad je ugledala Filipa Cara.

Posle više od deset meseci provedenih u najgledanijem rijaliti programu na Balkanu došlo je vreme da Maja Marinković pogleda svoje uspomene.

U prvom delu klipa prikazane su njene porodične fotografije sa majkom i tatom Takijem Marinkoviće.

Nedugo zatim prikazana je kompilacija Majinih bivših drugarica kojima je skinula momke. Među prvima je bila Aleksandra Subotić, sa čijim je mužem svojevremeno pobegla u Crnu Goru. Zatim Stanija Dobrojevć, sa čijim je bivšim verenikom trenutno u vezi.

Takođe, nisu se mogli zaobići ni klipovi sa Markom Janjuševićem Janjušem koji je prevario svoju ženu sa njom, te se nakon toga i razveo. Ona je jednom prilikom otkrila da je bila trudna sa Janjušem, ali je morala da prekine trudnoću jer on nije želeo.

Kada je prikazan ljubavni klip nje i Filipa Cara za kojeg je govorila da joj je najveća ljubav, ona je nepomično stajala i gledala u pravcu televizora. Ubrzo je idila prekinuta, kada su prikazani delovi njene veze sa Bilalom, a za to vreme i svađe sa Filipom zbog njega.

Naredni dečko bio je Stanislav Krofak sa kojim je takođe bila u rijalitiju.

- Koliko ima još toga? - pitao je Asmin dok su ređali nejni bivši momci.

Od početka Elite 9 javnost su intrigirale peckalice koje su se dešavale između nje i Luke Vujovića dok je on bio veren za Aneli Ahmić. Njenog sadašnjeg dečka Asmina je ovo posebno zanimalo da pogleda.

Tokom njenog ovogodišnjeg učešća islivala je njena afera sa Filipom Đukićem koja je ubrzo dobila svoj nastavak, kada su u više navrata imali intimne odnose.

Iako se mesecima unazad ograđivala od bilo kakvih emocija prema Asminu Durdžiću, ulazak Stanije Dobrojević je sve promenio. Nakon njenog ulaska usledilo je njihovo suočavanje kada je Maja rekla da nikad ne bi bila sa njenim bivšim verenikom, ali je nekoliko sati nakon stoga ipak uplovila u vezu sa njim.

Od prvog aprila, od kad su ušli u vezu, do dana današnjeg njihov odnos propraćen je brojnin poniženjima i uvredama, a Asmin još uvek nije uspeo da izbriše Filipa Cara iz glave.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić