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Neprestano prevrće očima: Aneli ne može da podnese Neria i Hanu, ne prestaje da ih pljuje na račun fizičkog izgleda (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije uspela da sakrije netrpeljivost prema nećaku i njegovoj ženi.

Posle više od deset meseci provedenih u najgledanijem rijaliti programu na Balkanu došlo je vreme da Nerio Ružanji pogleda svoje uspomene.

Na početku takmičari su imali prilike da pogledaju njegove poroične fotografije iz njegovog detinjstva.

Foto: TV Pink Printscreen

Zatim je prikazan njegov ulazak u Elitu 9 kada je progovorio o problemima sa svojom majkom Sitom Ahmić, koja po njegovim rečima nije podržavala njegovu odluku da osnuje porodicu sa Hanom Duvnjak. On je tom prilikom otkrio da je Sita želela da da njegovu trdnu verenicu gurne niz stepenice.

Foto: TV Pink Printscreen

Ubrzo nakon njegovog ulaska u Belu kuću se uselila i njegova tetka Aneli Ahmić koja je na sve moguće načine pokušala da opere svoju sestru od Neriovih tvrdnji, ali je on nastavio da se bori za svoju istinu.

Dok je njegova verenica Hana boravila napolju, on je počeo sa sve učestalijim druženjem sa Radom Todorović, za koju se sumnjalo da je zaljubljen u nju.

Foto: TV Pink Printscreen

Nedugo zatim, u rijaliti je ušla i Hana koja je nastavila sa raskrinkavanjem porodice Ahmić.

Dok su se klipovi ređalči jedni za drugim Aneli je prevrtala očima i govorila da ne zna šta ju je snašlo u životu i da ih pljuje na račun fizičkog izgleda.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

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