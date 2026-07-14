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Vrtlog emocija: Uroš zaplakao zbog poruke od Comare i Barbare, pa svi popadali od smeha zbog njegovih klipova sa Borom i Janjušem (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Uroš nije očekivao da će videti Milicu Veličković i Barabaru sa igračkom koju je poklonio za krštenje.

Posle više od deset meseci provedenih u najgledanijem rijaliti programu na Balkanu došlo je vreme da Uroš Stanić pogleda svoje uspomene.

Foto: TV Pink Printscreen

Na samom početku prikazane su njegove fotogarfije iz detinjstva.

Nakon porodičnih uspomena prikazane su njegove fotografije sa njegovim drugaricama Anitom Stanojlović i Milicom Veličković. Posebnu pažnju je izazvalo oglašavanje Milice Veličković i njene i Terzine ćerke Barbare sa igračkom koju je Urooš poslao za njeno krštenje.

Foto: TV Pink Printscreen

Godinama unazad najzapaženiji su klipovi Marka Janjuševića Janjuša i Uroša. Oni uvek imaju specijalne performanse koji su jako smešni i viralni. Dok su gledali njihove ovogodišnje klipove takmičari su plakali od smeha.

Foto: TV Pink Printscreen

Tokom Elite 9 došlo je do Uroševe prve veze u rijalitiju sa Dejanom Ketićem koja se završila pre nego što je počela. Nakon Dejana on je svoje emocije priznao i Bori Santani.

Foto: TV Pink Printscreen

Poseban akcenat na svoje učešće stavio je na gaženje Sofije Janićijević nakon raskinkavanja njene afere sa 41 godinu starijim Danetom kog je muzla za novac.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

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