Vrtlog emocija: Uroš zaplakao zbog poruke od Comare i Barbare, pa svi popadali od smeha zbog njegovih klipova sa Borom i Janjušem (VIDEO)

Uroš nije očekivao da će videti Milicu Veličković i Barabaru sa igračkom koju je poklonio za krštenje.

Posle više od deset meseci provedenih u najgledanijem rijaliti programu na Balkanu došlo je vreme da Uroš Stanić pogleda svoje uspomene.

Na samom početku prikazane su njegove fotogarfije iz detinjstva.

Nakon porodičnih uspomena prikazane su njegove fotografije sa njegovim drugaricama Anitom Stanojlović i Milicom Veličković. Posebnu pažnju je izazvalo oglašavanje Milice Veličković i njene i Terzine ćerke Barbare sa igračkom koju je Urooš poslao za njeno krštenje.

Godinama unazad najzapaženiji su klipovi Marka Janjuševića Janjuša i Uroša. Oni uvek imaju specijalne performanse koji su jako smešni i viralni. Dok su gledali njihove ovogodišnje klipove takmičari su plakali od smeha.

Tokom Elite 9 došlo je do Uroševe prve veze u rijalitiju sa Dejanom Ketićem koja se završila pre nego što je počela. Nakon Dejana on je svoje emocije priznao i Bori Santani.

Poseban akcenat na svoje učešće stavio je na gaženje Sofije Janićijević nakon raskinkavanja njene afere sa 41 godinu starijim Danetom kog je muzla za novac.

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Autor: A.Anđić