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Pojeo je živi blam: Dušica propala u zemlju od stida zbog vrelih klipova sa Đukićem, on zatečen dok trezan gleda njen STRIPTIZ (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Filip šokirano gleda Dušicin striptiz dok je trezan.

Posle više od deset meseci provedenih u najgledanijem rijaliti programu na Balkanu došlo je vreme da Dušica Đokić pogleda svoje uspomene.

Foto: TV Pink Printscreen

Na samom početku prikazane su njene fotografije iz detinjstva i sa porodicom.

Odmah po ulasku u Elitu 9 ona je stupila u vrlo prisan odnos sa Janjušem za koji su svi sumnjali da će preći u nešto više, ali to se nije desilo.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon Janjuša krenula je da se muva sa Viktorom Gagićem koji je sada u srećnoj vezi sa Minom Vrbaški.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon njih sdvojice na red je došao i Filip Đukić. Oni su u više navrata, utorkom nakon žurki imali svoje vrele performasne, ali i vrele noći. Međutim, jedino nikad nije prešla granicu da spava sa njim, ali je sve ostalo uradila.

Foto: TV Pink Printscreen

Iako je bila drugarica Aneli Ahmić nije se libila da pijana utorkom završi sa Filipom i da mu izvodi striptiz u krilu.

Foto: TV Pink Printscreen

Međutim, danas, dok gleda ove klipove nije bila nimalo ponosna svojim postupcima.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

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