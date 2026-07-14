Pojeo je živi blam: Dušica propala u zemlju od stida zbog vrelih klipova sa Đukićem, on zatečen dok trezan gleda njen STRIPTIZ (VIDEO)

Filip šokirano gleda Dušicin striptiz dok je trezan.

Posle više od deset meseci provedenih u najgledanijem rijaliti programu na Balkanu došlo je vreme da Dušica Đokić pogleda svoje uspomene.

Na samom početku prikazane su njene fotografije iz detinjstva i sa porodicom.

Odmah po ulasku u Elitu 9 ona je stupila u vrlo prisan odnos sa Janjušem za koji su svi sumnjali da će preći u nešto više, ali to se nije desilo.

Nakon Janjuša krenula je da se muva sa Viktorom Gagićem koji je sada u srećnoj vezi sa Minom Vrbaški.

Nakon njih sdvojice na red je došao i Filip Đukić. Oni su u više navrata, utorkom nakon žurki imali svoje vrele performasne, ali i vrele noći. Međutim, jedino nikad nije prešla granicu da spava sa njim, ali je sve ostalo uradila.

Iako je bila drugarica Aneli Ahmić nije se libila da pijana utorkom završi sa Filipom i da mu izvodi striptiz u krilu.

Međutim, danas, dok gleda ove klipove nije bila nimalo ponosna svojim postupcima.

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Autor: A.Anđić