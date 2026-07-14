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Svi su mu krivi: Terza zapenio na Đukića zbog Barbare, a Filip konačno pokazao muškost i zaštitio Aneli! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Terza više nije birao na koga će izbaciti svoj bes.

Nakon što su puštene uspomene Uroša Stanića, gde se među njima nalaze Milica Veličković i njena ćerka Barbara, Borislav Terzić Terza je zatražio reč kako bi se obratio Milici, s kojom ima dete, jer u njegovim uspomenama nigde nije bilo Barbare, on je ušao u raspravu sa Filipom Đukićem.

- Pokazujete svi ko ste i šta ste - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta pokazujem brate? - pitao je Filip.

- Pokazujete. Ćutao si drugim ljudima, a meni skačeš za moje dete - rekao je Terza.

- S tobom sam u budžetu, belejim s tobom svaki dan. Ne mešam se u ovo za dete. To ti rešavaj. Reci bili u šteku, a ne da sam je je*ao. Samo to sam ti rekao. Za dete to je tvoja stvar. Ne mešam se nikome u to za dete - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: Teodora Mladenović

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