Svi su mu krivi: Terza zapenio na Đukića zbog Barbare, a Filip konačno pokazao muškost i zaštitio Aneli! (VIDEO)

Terza više nije birao na koga će izbaciti svoj bes.
Nakon što su puštene uspomene Uroša Stanića, gde se među njima nalaze Milica Veličković i njena ćerka Barbara, Borislav Terzić Terza je zatražio reč kako bi se obratio Milici, s kojom ima dete, jer u njegovim uspomenama nigde nije bilo Barbare, on je ušao u raspravu sa Filipom Đukićem.
- Pokazujete svi ko ste i šta ste - rekao je Terza.
- Šta pokazujem brate? - pitao je Filip.
- Pokazujete. Ćutao si drugim ljudima, a meni skačeš za moje dete - rekao je Terza.
- S tobom sam u budžetu, belejim s tobom svaki dan. Ne mešam se u ovo za dete. To ti rešavaj. Reci bili u šteku, a ne da sam je je*ao. Samo to sam ti rekao. Za dete to je tvoja stvar. Ne mešam se nikome u to za dete - rekao je Filip.
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Autor: Teodora Mladenović
#USPOMENE SA MILANOM MILOŠEVIĆEM