Pao na testu! Asmin nije ispunio Majina očekivanja, ovog puta je samo RUČNO zadovoljio! (VIDEO)

Maja je očekivala totalno drugačiju vrelu akciju.

Asmin Dudržić i Maja Marinković dogovarali su se nakon večerašnje emisije da imaju intimne odnose.

Oni su brže -bolje pobeglu u hotel kako bi se sklonili od icmera i kako bi izdvojili vreme samo za sebe.

Ubrzo su završili ispod jorgan planine, ali njihova akcija nije ispala onako kako je Maja planirala.

Podsetimo, Maja je zahtevala od Asmina brutalnu, žestoku akciju koja joj je bila preko potrebna, međutim od njega je dobila sam ručno zadovoljavanje.

Ali, ni ona nije kaskala, jer je prethodno ona njega oralno zadovoljila. Zašto nije došlo do konkrete akcije nikome nije jasno.

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Autor: A.Anđić