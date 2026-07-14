Suze, smeh i konačno ISTINA! Uspomene zatresle Belu kuću, učesnici videli verenika Daneta (70), aktere afere Bajadera, Majinu ljubav sa Carem, ali i Janjuševu bol za pokojnim bratom!

Ovo je bilo veče kada su sve emocije izašle na videlo. Učesnici su se setili svojih najmilijih, ali i onih lepih i manje lepih trenutaka iz prethodnih sezona, kao i iz ove sezone "Elite".

Tokom prethodne noći u "Eliti 9" prikazane su uspomene pojedinih učesnika.

Posle više od deset meseci provedenih u najgledanijem rijaliti programu na Balkanu došlo je vreme da BorislavTerzić Terza pogleda svoje uspomene.

Prvenstveno su prikazane fotografije iz njegovog detinjstva i mladosti, a zatim se počeli klipovi iz Elite 7 sa njegovom bivšom verenicom Milicom Veličković koju je u Eliti 8 prevario dok je bila u drugom stanju.

Kako je tekla retrospektiva njegovog učešća u rijalitiju došlo je do klipa njegovog ozvaničenja veze sa Sofijom Janićijević, ali odmah nakon toga i čuvenog ulaska Milice Veličković dok je bila u drugom stanju i njihovog prvog susreta nakon prevare.

Svoje uspomene videla je i Aneli Ahmić.

Na samom početku bile su prikazane fotografije i snimci njene i Asminove ćerke Nore.

Aneli je sa somehom gledala njihove porodične trenutke, dok je Asmin istog momenta izleteo iz Bele kuće. te je počeo da roni suze ispod trema.ž

Posle više od deset meseci provedenih u najgledanijem rijaliti programu na Balkanu došlo je vreme da Anita Stanojlović pogleda svoje uspomene.

Na samom početku prikazani su kadrovi Anite sa Markom Markovićem, inače bivšim dečkom Stanije Dobrojević.

Odmah nakon toga prikazani su klipovi nje i Jovane Tomić Matore kada su ušle u emotivnu vezu. Aniti nije bilo prijatno da gleda ove kadrove, te je pobegla u pušionicu.

Kada su krenuli snimci sa njihove svadbe ona je zabranila njenom dečku sa kojim sada čeka dete, Luki Vujoviću da gleda. Stala je na vrata kako bi mu pokvarila pogled ka televizoru je se izvirivao non stop.

Prikazan je čuveni snimak afere "Bajadera" na kom se nalazi Anita Stanojlović u jednom hotelu sa muškarcima umotanim u peškirima.

Nakon toga prikazane su uspomene Stanije Dobrojević.

Na samom početku, puštene su fotografije njenog izvajanog tela, njene porodice, kao i njenog života u Majamiju.

Zatim su puštene fotografije nje i Kristijana Golubovića, Šarenog, kao i Vladimira Tomovića. Nakon toga imala je priliku da vidi fotografije sa bivšim partnerom Markom Markovićem. Potom fotografije nje i poslednjeg bivšeg momka Asmina Durdžića.

Dok su tekle uspomene, i fotografije šta je sve Asmin priuštio Staniji, Aneli Ahmić je pomno pratila sve.

Posle više od deset meseci provedenih u najgledanijem rijaliti programu na Balkanu došlo je vreme da Asmin Durdžić pogleda svoje uspomene.

Na samom početku prikazane su Asminove fotografije dok je bio mali, kao i Mikne i Suda, njegove sestre i brata.

Najveći osmeh imao je kad je video svoje snimke sa ćerkom Norom. Njegova bivša partnerka sa kojom ima dete Aneli Ahmić, pomno je pratila njihove zajednčke momente.

Nakon toga, učesnicu su imali priliku da vide šta je sve pružio od poklona Staniji Dobrojević, dok je Aneli gutala knedle. Naredni klip bio je iz studija gde su Asmin i Aneli imali verbalni konflikt zbog celokupne situacije, dok se Aneli u tim situacijamja nije suzdržavala od vređanja.

Sledeća čije su uspomene prikazane bila je Maja Marinković.

U prvom delu klipa prikazane su njene porodične fotografije sa majkom i tatom Takijem Marinkoviće.

Nedugo zatim prikazana je kompilacija Majinih bivših drugarica kojima je skinula momke. Među prvima je bila Aleksandra Subotić, sa čijim je mužem svojevremeno pobegla u Crnu Goru. Zatim Stanija Dobrojevć, sa čijim je bivšim verenikom trenutno u vezi.

Takođe, nisu se mogli zaobići ni klipovi sa Markom Janjuševićem Janjušem koji je prevario svoju ženu sa njom, te se nakon toga i razveo. Ona je jednom prilikom otkrila da je bila trudna sa Janjušem, ali je morala da prekine trudnoću jer on nije želeo.

Posle više od deset meseci provedenih u najgledanijem rijaliti programu na Balkanu došlo je vreme da Marko Janjušević Janjuš pogleda svoje uspomene.

Na samom početku prikazane su fotografije iz njegovog detinjstva sa porodicom. Takođe su prikazane fotografije sa njegovim pokojnim bratom zbog čega je Janjuš zaplakao.

Posebno su ga pogodile i fotografije sa ćerkom Krunom i bivšom ženom Enom sa kojom se razveo zbog Maje Marinković.

S tim u vezi, prikazan je i njihov ljubavni klip. Posebne reakcije u Beloj kući izazvalo je svadba Janjuša i Aleksandre Nikolić u Eliti kada je Maja bila matičar.

Njegov život i učesšće u rijalitiju posebno je obeležila veza sa Aneli Ahmić koju je i verio. Međutim, njihova sreća nije potrajala. Kada je ona ostala u drugom stanju došlo je do njihovih brutalnih svađa nakon čega je ona donela odluku da prekine trudnoću.

Sledeći koji je video svoje uspomene bio je Nerio Ružanji.

Na početku takmičari su imali prilike da pogledaju njegove poroične fotografije iz njegovog detinjstva.

Zatim je prikazan njegov ulazak u Elitu 9 kada je progovorio o problemima sa svojom majkom Sitom Ahmić, koja po njegovim rečima nije podržavala njegovu odluku da osnuje porodicu sa Hanom Duvnjak. On je tom prilikom otkrio da je Sita želela da da njegovu trdnu verenicu gurne niz stepenice.

Ubrzo nakon njegovog ulaska u Belu kuću se uselila i njegova tetka Aneli Ahmić koja je na sve moguće načine pokušala da opere svoju sestru od Neriovih tvrdnji, ali je on nastavio da se bori za svoju istinu.

Posle više od deset meseci provedenih u najgledanijem rijaliti programu na Balkanu došlo je vreme da Bora Santana pogleda svoje uspomene.

Na samom početku prikazane su njegove porpdične fotografije iz detinjstva.

Tokom učešća u rijalitiju "Zadruga" on je uplovio u emotivnu vezu sa Milicom Kemez koju je nekoliko godina kasnije oženio. On je sa knedlom u grlu gledao sve uspomene sa njom jer se prošle godine razveo.

Ove sezone uplovio je u emotivnu vezu sa Anastasijom Brčić za koju se nadao da će biti njegova sigurna kuća i mirna luka, ali ona je bila sve suprotno od toga. Njihova veza je do dana današenjg propraćena brojnim skandalima i svađama.

Svoje uspomene prethodne noći pogledao je i Uroš Stanić.

Na samom početku prikazane su njegove fotogarfije iz detinjstva.

Nakon porodičnih uspomena prikazane su njegove fotografije sa njegovim drugaricama Anitom Stanojlović i Milicom Veličković. Posebnu pažnju je izazvalo oglašavanje Milice Veličković i njene i Terzine ćerke Barbare sa igračkom koju je Urooš poslao za njeno krštenje.

Godinama unazad najzapaženiji su klipovi Marka Janjuševića Janjuša i Uroša. Oni uvek imaju specijalne performanse koji su jako smešni i viralni. Dok su gledali njihove ovogodišnje klipove takmičari su plakali od smeha.

Posle više od deset meseci provedenih u najgledanijem rijaliti programu na Balkanu došlo je vreme da Dušica Đokić pogleda svoje uspomene.

Na samom početku prikazane su njene fotografije iz detinjstva i sa porodicom.

Odmah po ulasku u Elitu 9 ona je stupila u vrlo prisan odnos sa Janjušem za koji su svi sumnjali da će preći u nešto više, ali to se nije desilo.

Nakon Janjuša krenula je da se muva sa Viktorom Gagićem koji je sada u srećnoj vezi sa Minom Vrbaški.

Autor: R.L.