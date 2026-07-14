Poskakali iz kreveta! Veliki šef poslao VAŽNO PISMO ranije nego ikad, učesnici nisu znali šta ih je snašlo! (VIDEO)

Ovo jutro nije bilo kao svako drugo do sad. Učesnici su se probudili dosta ranije, a i sve dnevne aktivnosti počele su mnogo pre nego inače.

Čim se zaustavila muzika za buđenje, učesnici su taman počeli da se razbuđuju, kada je stiglo pismo Velikog šefa.

Ivan Marinković skočio je iz svog kreveta i odmah počeo da čita pismo.

- Draga Elito, prodavnica je upravo otvorena, u ovu kupovinu ćete moći svi da idete, radno vreme je do 11 i 15, danas nemate mnogo vremena, pa ćete morati dobro da se organizujete - pisalo je u pismu.

Podsetimo, finale "Elite 9" zakazano je za 20. jul, tako da je ispred učesnika vrlo malo vremena do proglašenja pobednika. Njih tridesetoro vode ljutu borbu za glavnu nagradu, a samo od glasova publike zavisi ko će tu laskavu titulu pobednika "Elite 9" i poneti.

Autor: R.L.