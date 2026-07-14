Veliki šef ZAPREPASTIO učesnike! Ovog jutra ranom zorom poslao važno obaveštenje, oni odmah poskakali! (VIDEO)

Tokom prethodne noći u "Eliti 9" prikazane su uspomene pojedinih učesnika, što je bilo veoma uzbudljivo, napeto, i preplavljeno emocijama.

Iako su imali veoma burnu i napornu noć, Veliki šef je ovoga jutra odlučio da učesnici "Elite 9" moraju da porane, pa se ranom zorom oglasio muzikom.

Domaći, najnoviji hitovi čuli su se u Beloj kući i van nje, a učesnicima je bilo veoma teško da napuste svoje krevete,

Ipak, moraće brzo da reaguju i da se razbude, jer je ispred njih još jedan dan pun uzbuđenja.

Kako je sve izgledalo pogledajte OVDE.

Podsetimo, finale "Elite 9" zakazano je za 20. jul, tako da je ispred učesnika vrlo malo vremena do proglašenja pobednika. Njih tridesetoro vode ljutu borbu za glavnu nagradu, a samo od glasova publike zavisi ko će tu laskavu titulu pobednika "Elite 9" i poneti.

Autor: R.L.