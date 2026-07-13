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Veliki šef se hitno oglasio: Učesnici odmah reagovali na novo obaveštenje. a ni ne slute šta ih večeras čeka! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Veliki šef oglasio se u ''Eliti'', čime je signalizirao učesnicima da je vreme da se spreme za večerašnju emisiju. Ono što ne znaju je da će večeras gledati svoje uspomene, koje će, sasvim sigurno izazvati lavinu emocija među njima.

Veliki šef rešio je da učesnike Elite probudi domaćim hitovima, kako bi učesnici ustali iz svojih kreveta. Međutim, jedan deo učesnika je ostao u svojim krevetima duže, dok su neki odmah voljno ustali, te su osmah krenuli sa spremanje za večerašnje veče.

Foto: TV Pink Printscreen

Ne propustite večeras emisiju ''Uspomene''. Voditelj Milan Milošević će učesnike tokom ove večeri suočiti sa momentima, koji su obeležili njihovo učeće u najgledanijem rijalitiju svih vremena!

Foto: Pink.rs

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Autor: S.Z.

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