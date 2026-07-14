Klošar ružni, masni... Sofija ne može da svari Terzu, zgadio joj se za sva vremena! (VIDEO)

Tokom prethodne noći definitivno je videla njegovo pravo lice, te ga je jutros izogovarala sa prijateljicom.

Sofija Janićijević sedela je ovog jutra sa Dušicom Đokić i pila prvu jutarnju kafu, kada se setila sinoćne emisije "Uspomena".

- Samo mi odzvanja šta je rekao ovaj klošar sinoć. Kakav je ružan, odvratan, masan, fuj. Ne priča o detetu, nego ustaje i kaže: "Mislim da ju je Dane" j*bao - rekla je Sofija.

Podsetimo, Terza je sinoć komentarisao svoju bivšu devojku i njenog bivšeg verenika Daneta (70), a o svojoj ćerki Barbari minimalno je pričao, što je Sofiju očigledno pogodilo.

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Autor: R.L.