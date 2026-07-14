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Klošar ružni, masni... Sofija ne može da svari Terzu, zgadio joj se za sva vremena! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Tokom prethodne noći definitivno je videla njegovo pravo lice, te ga je jutros izogovarala sa prijateljicom.

Sofija Janićijević sedela je ovog jutra sa Dušicom Đokić i pila prvu jutarnju kafu, kada se setila sinoćne emisije "Uspomena".

- Samo mi odzvanja šta je rekao ovaj klošar sinoć. Kakav je ružan, odvratan, masan, fuj. Ne priča o detetu, nego ustaje i kaže: "Mislim da ju je Dane" j*bao - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

Podsetimo, Terza je sinoć komentarisao svoju bivšu devojku i njenog bivšeg verenika Daneta (70), a o svojoj ćerki Barbari minimalno je pričao, što je Sofiju očigledno pogodilo.

Detaljnije o svemu pogledajte ovde.

Autor: R.L.

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