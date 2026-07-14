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Ispratili Gocu Džehverović kao kraljicu! Učesnici je nagradili aplauzom, ona im dodelila zadatak za kraj! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Gordana Džehverović, poznatija kao mama Džehva, danas je poslednji put u ovoj sezoni posetila "Elitu 9", a kada je izlazila sa imanja, svi su je ispratili gromoglasnim aplauzom.

Džehva je razdelila zadatke, a onda krenula da se pozdravi sa svima, jer je ovo bila njena poslednja poseta ove sezone.

- Hajmo jedan aplauz za Gocu - povikao je Terza.

- Sad svi metle i džogere, da sve lepo sredite kuću, za sledeću godinu, neki novi dolaze, a neki ćete i opet da dođete - rekla je Goca.

Foto: TV Pink Printscreen

Podsetimo, finale "Elite 9" zakazano je za 20. jul, tako da je ispred učesnika vrlo malo vremena do proglašenja pobednika. Njih tridesetoro vode ljutu borbu za glavnu nagradu, a samo od glasova publike zavisi ko će tu laskavu titulu pobednika "Elite 9" i poneti.

Autor: R.L.

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