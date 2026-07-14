Ispratili Gocu Džehverović kao kraljicu! Učesnici je nagradili aplauzom, ona im dodelila zadatak za kraj! (VIDEO)

Gordana Džehverović, poznatija kao mama Džehva, danas je poslednji put u ovoj sezoni posetila "Elitu 9", a kada je izlazila sa imanja, svi su je ispratili gromoglasnim aplauzom.

Džehva je razdelila zadatke, a onda krenula da se pozdravi sa svima, jer je ovo bila njena poslednja poseta ove sezone.

- Hajmo jedan aplauz za Gocu - povikao je Terza.

- Sad svi metle i džogere, da sve lepo sredite kuću, za sledeću godinu, neki novi dolaze, a neki ćete i opet da dođete - rekla je Goca.

Podsetimo, finale "Elite 9" zakazano je za 20. jul, tako da je ispred učesnika vrlo malo vremena do proglašenja pobednika. Njih tridesetoro vode ljutu borbu za glavnu nagradu, a samo od glasova publike zavisi ko će tu laskavu titulu pobednika "Elite 9" i poneti.

Autor: R.L.