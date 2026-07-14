Ona nam je donela ljagu, Nerio će kad-tad pokucati na naša vrata! Haos za crnim stolom, Hana i Aneli u ŽESTOKOM KLINČU: Ahmićke su CRNE UDOVICE! (VIDEO)

Nakon uspomena Hane Duvnjak došlo je do žestoke svađe između nje i Aneli, te su jedna za drugu iznele užasne stvari i tvrdnje.

Nakon što su učesnici i gledaoci videli uspomene Hane Duvnjak, voditeljka Ivana Šopić dala je reč glavnim akterima da sve prokomentarišu.

- Od početka, otkad sam ostala trudna bili smo u izbeglištvu od Amihćka. Lako je dolazilo do svađa jer nemam više živaca, sada nije više tako, treći put smo se svađali zbog Fifija, odvratno mi je kad vidim nas dvoje ovako - rekla je Hana.

- To je sve što je rekla ono na kraju za Fifi, to je bio problem, nije htela da kaže, pa joj izgletelo, to je prekipelo, nismo mogli ni razgovarati o tome, to je bio naš najveći problem koji smo imali - rekao je Nerio.

- Ja sam ušla iz više razloga, on je bio loše, drugo što je Arija bila prebačena u lošem kontekstu, onda je to sa Radom preteralo granice. Uopšte nisam pokazala sebe, ovo nisam ja, da ovako pucam, sve svađe su radi sitnica, mogla sam i istrpeti i sve, da sam ove tri godine toliko mentalno ubijena da sam ovde pokazala depresivno stanje sebe, nisam pokazala kakva sam ja. Sad ćemo izaći ruku pod ruku, i Arija će biti srećnija s nama - rekla je Hana.

- Naše svađe su počinjale zbog te prevare, nismo hteli da pričamo, ona je imala bes, pucala je na svakakve sitnice, oko banalnih stvari, međutim, ma boli nas k*rac, izaćićemo zajedno idemo sa svojom ćerkom i to je najbitnije - rekao je Nerio.

- Čuli su me gledoci, srećno im polje, moja sestra je sa ostatkom njene dečice, mazi ih, pazi ih, uvek je bila brižna majka, a ova ljaga koju je Hana donela, široko im polje, on će kad-tad pokucati na naša vrata. Ona koristi narkotike, on je dečko kanjao, videli ste kako je on izgledao - rekla je Aneli.

- Ko je tebi davao narkotike, ko ti je davao kofere, ko te je doveo do ovoga ovde, nije Asmin, šta si ti radila svom detetu. Moji j*bači nisu ovde, moje dete je sa mnom, niko ne viđa moju p*čku, moji snimci ne kruže internetom. Tvoja sestra je htela da ubije mene i naše dete - rekla je Hana.

- Umro joj ujak, deda, drugi ujak od d*oge, tetka alkoholičara - urlala je Aneli.

- Moj ujak je poginuo na motoru, dede su mi umrle od raka, drugi ujak jeste umro od alkohola, tetka jeste alkoholičar, j*biga, dva brata su joj umrla, ja sam bila dete kad se sve to desilo - rekla je Hana kroz suze.

- Ja sam prvi sve ispričao, Aneli se brani tako što priča o lažnim abortusima, o pokojnim ljudima, narkoticima, to ne može ništa promeniti, ona je nemoćna i pokušava da je udari najniže da bi se Hana uništila - rekao je Nerio.

- Nisam ja jedina koja je maltretirana, to je šest ljudi, sve snajke i zetovi, mi smo svi ološi i narkomani, a oni su krasni. One su crne udovice. Više sam ja viđala Noru posle osmice nego ona, išla je po moru, sve je u pravu Luka - rekla je Hana.

- Kakva laž, ona nije bila u našoj kući. Viđali su Noru samo kad sam ja bila u sedmici, ja sam bila ovde.

Autor: R.L.