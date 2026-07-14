Još jedan u nizu neuspeha Aneli Ahmić: Ivan Marinković smatra da su Hana i Nerio u trenutnoj situaciji čisti! (VIDEO)

Ivan Marinković bez ustručavanja izneo je svoje mišljenje i stav oko celokupne situacije između Neria, Aneli i Hane.

Emisija “Gledanje uspomena” se nastavlja, a Ivana Šopić dala je reč Ivanu Marinkoviću kako bi prokomentarisao situaciju između Aneli Ahmić, Hane Duvnjak i Neria Ružanja.

- Slažem se sa svime što je Dača rekao. Mogu samo da kažem, da ne pamtim da sam čuo toliko čistiju situaciju Hane i Neria. U ovoj situaciji su toliko čisti. Aneli ovde kad je ušla, zagrlila je nećeka i ostala pri stavu i da ovde neće da se meša i rekla prećutno da je na strani Neria. Počela je da brani sestru. Još jedan u nizu neuspeha Aneli Ahmić.

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Autor: Teodora Mladenović