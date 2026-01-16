AKTUELNO

Zadruga

JOŠ UVEK JE VOLIŠ! Ivan saterao Luku u ćošak, njega nije uverio da je isplakao more suza zbog Filipa, već zbog propale veze sa Aneli (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Naoštrio se i iskazao svoje mišljenje!

U toku emisije ''Gledanje snimaka'', došlo je do polemike oko suza koje je Luka Vujović pustio zbog Aneli Ahmić i Filipa Đukića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Luka još uvek voli Aneli. Suze su isključivo zbog nje. Anita je pokazala svojim ponašanjem ovim da je mirotvorac, njoj nije važno šta je istina, samo da ima mirnu vezu. Luki će uvek biti krivo kad neko Aneli bude je*ao, biće mu krivo i za nekoliko godina kad je bude je*ao neko treći za par godina - kazao je Ivan.

- Luka, kada si ti prestao da voliš Aneli? - upitao je voditelj.

- Zgadila mi se nakon izolacije sa Asminom. Voleo je jesam, ali mi se zgadila - rekao je Luka.

- Ma...ušao je sa mnom u vezu nekoliko dana nakon raskida. Nije to bila neka velika ljubav - istakao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li žališ jer je Filip ovo uradio tebi, ili jer žališ zbog Aneli? - upitao je Ivan.

- Zbog Filipa samo, naravno - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.

