Aneli i Luka POKUŠAVAJU DA UĆUTKAJU mene i Hanu! Nerio rešio da pokaže zube: Više nikome neću dozvoliti... (VIDEO)

Naoštrio se.

Nerio Ružanji došao je u Rajski vrt kod Drveta mudrosti, te je govorio o onome što ga muči.

- Pokrenula se tema ponovo, dosta mi je teško kad čujem da se napolju i dalje vređa moje dete da je zaostalo, da ima posebne potrebe, ovde kad pokušavam da iznesem deo svoje priče sve se okreće, spinuje se priča, nije mi lako - rekao je Nerio.

Drvo ga je pitalo o situaciji sa Aneli Ahmić.

- Nisam ništa rekao samo da je Sita zvala rođaku, hteo sam da kažem kakav je tip Sita. Isfrustrirao sam se jer ne mogu da trpim da ispadam najgori, a ovde mi se prebacuje da sam prodao porodicu za pare, ja sam samo hteo da se oslobodim Site, i da izađem sa nulom, hoću da samo Sita nema više pristup meni, Hani i Ariji. Pitao sam samo Aneli kako je Sita mogla sestri da pozove socijalno da joj se oduzme dete. Asmin sada staje na stranu Aneli, oni su se udružili. Mogu da ga razumem, želi da spusti loptu sa njom, radi Nore, sasvim je okej, ali nema neko pravo da mene i Hanu utišava. Ako ne želi da vređa samo neka ćuti, ali ne da staje na Anelinu stranu, a njoj to odgovara jer se mnogi ljudi u kući plaše Asmina. Nimalo nije prirodno da se njih troje druže, totalno se okrenula palačinka, od najstrašnijih vređanja, sada se svi druže verovatno iz zajedničkog interesa. Aneli i Luka se žele pokazati narodu da su nešto što nisu. Žele da ućute mene i Hanu da se to ne potencira - rekao je Nerio.

- Da li te pogađa kad pričaju da je Hana krivac što imaš loš odnos sa porodicom - pitalo ga je Drvo.

- Naravno, ona nema nikakve veze sa tim, uvek je htela da imam dobar odnos sa majkom, davala je stotinu puta šansu da imamo komunikaciju, pristajala je da ide da živi u Sarajevo, uvek je slušala mene, uvek je podržavala moj potupak, a uvek ispada krivac. U nekim momentima ja ne shvatam da treba da skočim, definitivno ću početi puno više da je branim, jer ona je to zaslužila, sam sebi zameram što ne skočim da je branim. Više nikome neću dozvoliti da govori išta protiv nje ovde u kući - zaključio je Nerio.

Autor: R.L.