Rasula se na sitne komade! Matora plakala kao kiša kad je videla uspomene sa pokojnom majkom, sa njom zajecale i Boginja i Stanija! (VIDEO)

Sve tri znaju kako je to kada izgubiš roditelje. Osim tužnih trenutaka Matora se prisetila i svih svojih ljubavi iz rijalitija.
U današnjoj emisiji puštene su uspomene Jovane Tomić Matore, a kada je videla svoju pokojnu majku, Matora se raspala na najsitnije komade i plakala na sav glas.
Uz Matoru plakala je i Boginja, kao i Stanija, dok je Dragana sve vreme tešila svoju devojku.
Potom je Matora imala prilike da vidi svoje ljubavne uspomene sa Sanjom Stanković, MC Aleks, Šarmen, a onda je na red došla i Anita Stanojlović.
Prikazan je i deo snimka kad je Matora potpisala razvod od Sanje, a onda je na red došao i ljubavni klip sa Stefani Grujić. Na samom kraju, ljubavni klip sa Draganom ponovo joj je stavio osmeh na lice.
Autor: R.L.