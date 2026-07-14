Jedino se nešto sa Filipom dogodilo: Dušica bi izbrisala sve uspomene sem slika iz detinjstva i takmičenja! (VIDEO)

U toku je emisija “Gledanje uspomena”, Milan Milošević podigao je Dušicu kako bi napravila retrospektivu svojih uspomena.

Nakon odgledanih uspomena Dušica Đokić dobila je reč kako bi prokomentarisala svoj video klip.

- Ovo stvarno jesam ja. Stvarno se ništa nije desilo između mene i Viktora. Da se nešto dogodilo to je onda sa Filipom. Izbrisala bih sve sem onih slika gde sam bila mala i ovih nekoliko kad sam se takmičila. Ovo u sredini sve - rekla je Dušica.

- Meni je Dušica top. Ja i Nenad smo komentarisali da je tad Viktor bio nebitan, a sad je bitan jer je sa Minom. Mi nismo ni imali predstavu ovde šta se ovde sve izdešavalo. Ovo je bilo baš ono. - rekla je Teodora.

- Ja bih te uzela za bilo koje momačko veče. - rekla je Matora.

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Autor: Teodora Mladenović