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Preko ovoga neće preći tetki! Nerio žali što se prisetio starih uspomena, pa se osvnruo na Aneline reči za Ariu: Rekla je da je zaostala! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku je emisija “Gledanje uspomena”, Milan Milošević podigao je Neria kako bi se osvrnuo na retrospektivu njegovih uspomena.

Nakon odgledanih uspomena Hana Duvnjak je dobila reč kako bi prokomentarisala video klip od Neria Ružanja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni je žao što nije pušten klib iz rehaba. Ja sam se utripovala da imam 400 kila kako ste mi govorila da sam debela, a ja se možda tri kile ugojila. Pričale smo Sofija i ja malo pre. Što se tiče ove svaše, odvratno mi je. Zaštitio je svoju ćerku i mene. Ne znam šta da kažem. Bilo mi je emotivno kad je bio ceo haos ovde sa njim kad je rekla za Ariu da je bolesna, zaostala i da ne priča. Bila sam u pravu za Radu, Todiću i sve - rekla je Hana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nisam ništa lepo video na klipu. Najviše mi se svidelo gde je Aneli rekla da je Aria zaostala jer se Hana dr*girala. Ostalo mi je katastrofa i žao mi je što sam se svega prisetio - rekao je Nerio.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: Teodora Mladenović

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