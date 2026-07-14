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Živi u autu, ali da ode da vidi dete devet meseci to nije: Stanija nema reči hvale za Asmina, dok Ivan smatra da su sve žene bile lude za njim! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku je emisija “Gledanje uspomena”, Milan Milošević dao je učesnicima reč kako bi prokomentarisali uspomene Asmina Durdžića.

Stanija Dobrojević nastavila je svoje komentarisanje uspomena svog bivšeg partnera Asmina Durdžića.

- Sam taj početask, igrao se sa detetom, provodio vreme i to pokazuju klipovi. Od kako je ona ušla on je kako kaže nije iz inata hteo. Bio je divan otac. Isto tako je on sumnjao neću da pričam sad. On živi u autu, ali da ode da vidi dete devet meseci to nije. Majoj, maloumnoj, sam zahvalna i ništa ne konta. Ova nakon 3 godine i 6 muškaraca koje je promenila ne znam više šta hoće od mene - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kad sam ja puštala suze tebe je boleo k*rac - rekla je Milena.

- Ja sam ćutao, Anita ti si bila u srednjem krevetu i on porecd, peckali su se. Bilo je svega toga. bili su slobodni i radili su šta su hteli. Anita je spavala preko puta mene. Mina i Dača koji su se družili sa njima znaju više - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Video sam na Asminovom klipu, sve žene su bile lude za njim. Nekih ni nema na klipu. Svak je mogao da pipne, štipne, namaže karmin. Uvek se on dovodi u pitanje. Ja znam da ljudi žive lažne živote na Instagramu ali neke stvari ne mogu da se ospore, na primer što se tiče Nore. Niko ne može da ospori da su imali, koliko god to trajalo, da osvežite taj život i da ga stavite na normalan nivo. Što se tiče Stanije, itekako ste postojali. Oboje ste uživali u tome. - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dok je bio moj pas bio je dobar. sprdao je sve devojke i ja ga držao na povodcu. Mogao si da je Miljana bila prva pre Maje. Ti si Majo druga opcija ali tebi to nije bitno jer si u temi. Asmin je sve meni pričao. Bila je žešća muvačina sa Aniton. Ja sam pokazao kako je on peseto najobičnije. - rekao je Dača.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: Teodora Mladenović

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