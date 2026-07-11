Ipak pokazao zube Alibabi: Terza odbranio Matoru, bivšem prijatelju zapušio usta! (VIDEO)

Milena Kačavenda naredna je dobila reč u emisiji ''Pitanja novinara'' kako bi prokomentarisala ponašanje Asmina Durdžića.

Odmah posle nje, reč je dobio i voditelj Borislav Terzić Terza koji je stao na stranu Jovane Tomić Matore u sukobu protiv Asmina Durdžića.

- Ja jedva čekam da izađem odavde da ovaj čovek vidi kolika je p*čka. On je jedan klošar, za sve su ovi gledaoci bili u pravu. Klip sa Stanijom kao film, on može da priča šta hoće, ali mnogi nisu primetili da je on krivio nju koja je slobodna. Maja ne vidi neke stvari, ali on već par dana brani Staniju. Maji ovo ne da nije trebalo, ovo je takav kanal. Ukoliko Maja nastavi ovim ritmom, ode u tri pi*ke materine - rekla je Milena.

- Terza, kako ti komentarišeš ovaj sukob? - upitao je Darko.

- Užasno, meni je odvratno što ovako vređa Draganu i Matoru. Ovo su stvarno odvratne i teške reči, mnogo morbidnosti. Skroz je sišao sa puta i ne može da se vrati. Matora jeste direktna i komentariše brutalno, ali nikog ne vređa - rekao je Terza.

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Autor: N.P.