Više emocija imamo ti i ja nego sa Anastasijom: Bora kipti od besa zbog uspomena i povezivanja sa Urošem, pokušava na sve načine da se opere! (VIDEO)

U toku je emisija “Gledanje uspomena”, Milan Milošević dao je reč Bori kako bi se osvrnuo na svoje uspomene.

Nakon odgledanih uspomena Bora Santana dobio je reč kako bi prokomentarisao svoj video klip.

- Kad mi je Uroš masirao i onda me uhvati za ruku. Totalno drugačije izgleda. Ispalo je tako napolju. Ja znam ko sam i šta sam. Nisam ja imao nikakve afere. Nemam ništa protiv gejeva. - rekao je Bora.

- Boro opet se pravdaš. Više emocijama imamo ti i ja nego ti i Anastasija - rekao je Uroš.

- Napravio sam takvo venčanje. Video sam slike kad sam bio mali, ćaleta i kevu. Šta znam. Ima dosta tu nekih stvari. Anastasija i ja smo u super odnosima, družimo se. Voloim je na neki način. Ja ću ići svojoj kući, ona svojoj. Ja nastavljam sezonu da radim svadbe. Drago mi je da sam video neke početke ispred crtkve u Železniku. Svidelo mi se venčanje, sve sam ja to lepo organizovao. Smore me ti klipove koje mi prave i prate me. Upropastili su mi sve to. Nisam nešto zadovoljan time što sam video. - rekao je Bora.

- Gledam sad ove klipove i ne znam šta da kažem. Kajem se zbog odnosa sa Borom. Gledam onaj klip ispada kao da je imao više emocija prema Urošu nego prema meni. Degradiralo me je i izgubila sam svoje samopoštovanje. - rekla je Anastasija.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: Teodora Mladenović