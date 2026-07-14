Kompilacija svih Filipovih žena! Đukićeve uspomene napravile pometnju, kombinacije, afere i velike ljubavi jedva stale u jedan klip! (VIDEO)

On je definitivno najveći zavodnik koji je ikada ušao u Belu kuću, izmenjao je više devojaka nego bilo ko drugi.
Svoje uspomene danas je u emisiji pogledao i Filip Đukić, a njegov klip obilovao je ljubavnim aferama, raznim ženama i akcijama. Prvo su mu prikazane uspomene iz detinjstva, sa roditeljima i bratom, a onda je ušao u "zrelije doba".
Ružica Veljković, Anamarija Smiljanić, Kija Kockar, Iva Grgurić, Paula Hublin, nizale su se jedna za drugom, u moru njegovih velikih ljubavi.
Osim toga, prikazana je i tetovaža Paulina na njegovoj nozi, kao i prsten koji joj je poklonio.
Zatim su prikazane i sve njegove afere iz ove szone: Vanja Prodanović, Sandra Todić, Boginja, Anita Stanojlović, Jovana pevačica, Maja Marinković.
Potom su na red došle i Dušica Đokić, kao i Teodora Delić.
- Šest j*bao, četirir trebao - rekao je Ivan Marinković dok je gledao sve ove afere.
Na samom kraju klipa na red je došla i Aneli Ahmić, te su prikazani njihovi poljupci, dodiri i sve što su radili poslednjih nedelja.
Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.
Autor: R.L.