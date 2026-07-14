Majine gaće su završile na mojoj glavi: Bebica sa knedlom u grlu priča o Đukićevim uspomenama, Ivan video filmsu ljubav između njega i Marinkovićeve! (VIDEO)

Učesnici su dali svoj sud o Filipovim uspomenama, Luka izneo kako se Đukić ponašao u vezi van rijalitija.

Emisija “Gledanje uspomena” se nastavlja, a Ivana Šopić dala je reč Nenadu Macanoviću Bebici da prokomentariše uspomene Filipa Đukića.

- Bio sam siguran da ne bi. Iamo sam enke drugte stvari u glavi i sve sam uradio svesno. - rekao je Bebica.

- Što se mene tiče ne proradi mi nišpta. Nisam stvorila emociju prema njemu i ne osećam ništa. Ničeg više od onoga nije bilo. Kod mene je uvek pričao veza, veza, veza, pa se odveza. Vidi se da je Paulu najviše voleo. Što se mene tiče lep klipić. - rekla je Teodora.

- Nisam gledao nijedan Anitin dodir sa muškarcima. Dva klipa su puštena pre nego što sam ja ušapo sa Anitom u vezu. Jeste ovo Filip. Ovo je Filip što se tiče devojaka. Sam je rekao da mu treba dugo vremena da se zaljubi i uđe u vezu. Filip se sa 18-19 godina isto ovako ponašao. Ružicu jeste voleo i nije je varao. Iskren je u odnosu kad se zaljubi. Daje sve od sebe da bude privrežen devojci. Nikada nije izašla glasina da je varao. -

- Ja ove prethodne devojke ne poznajem, ali on je meni enigma, jeste autentičan, ali je toliko odstupa, drugačiji od svih muškaraca, glupo je da kažem, poslali su mi majicu: Kad porasteš bićeš Filip Đukić. Ja stvarno ne znam na koju foru on sve devojke privuče. On je lep i zgodan, ali nekako leče svoje traume na Filipu, on im je najidealniji i najlakši da zaleče traume i kompleks. Najviše se pravdao za Maju, da se ta veza nije prekinula više bi se otvorila. Ja sam više gurao tu priču sa Teodorom, iz meni znanih razloga, ali mu je Teodora bila slična kao i sve druge devojke, ona nikako ne ide uz Filipa, njoj baš pristaje Bebica. Filip zaslužuje elokventniju, stabilniju osobu. On sve predospozicije poseduje da se već skrasi, a ovo tamo (Aneli) mu je najveća greška, najveći kanal. Sve ove devojke su mu med i mleko za nju. Ružicu poznajem, to je bila mladalačka ljubav. Za Ivu i Paulu, vidi se da su to žene sa kojima zaslužuje nešto, nema u ovoj sezoni takve devojke sa kojom bi on mogao da uđe u brak - rekao je Ivan.

- Filip kad pikira neku devojku, on sedne pored nje i daje joj nadimke, on je sve njih pikirao, nije se zaljubio, nije ih ni zavoleo. Jedino gde sam video najviše strasti to je između Filipa i Maje, to je bila filmska scena, ovde na krevetu, ja sam bio svedok njihovog s*ksa, Majine gaće su završile na mojoj glavi, nisam joj to zamerio - rekao je Dača.

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Autor: Teodora Mladenović