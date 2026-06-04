SAD JE NAŠAO DA SEDI NA DOKU: Dača i Ivan uvereni da Filip namerno provocira Staniju kako bi skrenuo pažnju na sebe! (VIDEO)

Dali svoj sud!
Nakon što su ugledali kako Stanija Dobrojević i Filip Đukić sede na doku zajedno, Dača Virijević i Sofija Janićijević dali su svoj sud o tome, zbog čega je do toga došlo. Po njihovom mišljenju, on je pokušao da izazove njenu reakciju.
- Jao, kako je smešan. On koji do sada nikada nije sedeo na doku, sada je našao da sedi tamo - kazao je Dača.
- Zbog Stanije - dodala je Sofija.
- Da, zbog Stanije.
- On sad provocira Staniju jer ona ne bi bila sa njim, jer je rekla da je on je*ač presretač i da nikada ništa ne bi imala sa njim. On sad Staniju komentariše kako je komentariše, ide na dok i za njom. Sve on vrlo dobro prati. Aneli je poludela zbog Stanije i Filipa, sakrila se ovde i krišom pratila Staniju i Filipa - kazao je Dača.
- Ona sad namerno pecka Staniju, samo da vidi njenu reakciju, da dođe neko pitanje da li mu se dopada ili konstatacija da su slatki, on bi rekao:''Ma, ne razumem odakle to''. To je sve veoma očigledno šta on radi i kako radi - kazao je Ivan.
Autor: S.Z.