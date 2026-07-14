Kačavenda i Anđelo nisu SKINULI OSMEH S LICA! Kad su videli svoje ljubavne uspomene rastopili se, Janjuš odmah DOBACIO! (VIDEO)

Milena je iza sebe imala podugačak spisak muškaraca i ozbiljnih frajera sa kojima je imala nešto ispred kamera rijalitija.

Naredne uspomene koje su puštene u današnjoj emisiji bile su uspomene Milene Kačavende. Njoj su prikazane prvo uspomene sa Samirom Ramovićem, što je Mileni izazvalo osmeh na licu.

Nakon ovoga, napravljena je kompilacija svih Kačavendinih situacija sa Janjušem. Od njihove ljubavi, zadirkivanja, pa sve do ljubomornih scena.

Potom je sve upotpunjeno Mileninim odnosom sa Asminom, koji je bio mnogo više od prijateljskog.

Miki Dudić takođe se pojavio u Mileninim uspomenama, a oni su imali jako zanimljivu putanju, od simpatija do velikog rata.

Na kraju je došao i Anđelo Ranković, sa kojim je Milena imala veoma intimne i prisne odnose.

- E ovo je ljubav, ja sam pričao - dobacio je Janjuš.

Autor: R.L.