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Kačavenda i Anđelo nisu SKINULI OSMEH S LICA! Kad su videli svoje ljubavne uspomene rastopili se, Janjuš odmah DOBACIO! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Milena je iza sebe imala podugačak spisak muškaraca i ozbiljnih frajera sa kojima je imala nešto ispred kamera rijalitija.

Naredne uspomene koje su puštene u današnjoj emisiji bile su uspomene Milene Kačavende. Njoj su prikazane prvo uspomene sa Samirom Ramovićem, što je Mileni izazvalo osmeh na licu.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon ovoga, napravljena je kompilacija svih Kačavendinih situacija sa Janjušem. Od njihove ljubavi, zadirkivanja, pa sve do ljubomornih scena.

Foto: TV Pink Printscreen

Potom je sve upotpunjeno Mileninim odnosom sa Asminom, koji je bio mnogo više od prijateljskog.

Foto: TV Pink Printscreen

Miki Dudić takođe se pojavio u Mileninim uspomenama, a oni su imali jako zanimljivu putanju, od simpatija do velikog rata.

Foto: TV Pink Printscreen

Na kraju je došao i Anđelo Ranković, sa kojim je Milena imala veoma intimne i prisne odnose.

Foto: TV Pink Printscreen

- E ovo je ljubav, ja sam pričao - dobacio je Janjuš.

Autor: R.L.

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