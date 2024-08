SKOTOVI I IDIOTI SU POKUŠALI DA ME POVREDE: Milena Ćeranić kipti od besa, hitno se oglasila

Milena Ćeranić je jedna od najangažovanijih pevačica sa javne scene, ali priznaje da je imala neprijatna iskustva s kolegama i saradnicima.

Kako je objasnila, pojedinci su pokušali da joj unište karijeru i umanje vrednost na estradi.

- Uvek sam se vodila time da ne diram nikoga prva, tačnije onom starom „ne diram te, ne diraj me“. Mnogo je onih koji su na sve načine pokušavali da mi odmognu, i to kada sam bila pilence. S druge strane, imala sam svoj izraženi karakter i dok sam bila dete. Nisam znala šta su skotovi dok ih nisam upoznala. Samoinicijativno sam ušla u estradni svet, i nisam želela da me brane mama, tata ili neko mnogo jak. Želela sam da se izborim sama, i to me je ojačalo. To su idioti, skotovi i zli ljudi koji odavno ne mogu da me povrede ili pomere - navela je Ćeranićeva, i priznala da je naučila da uživa u svakodnevnim sitnicama.

- Ozbiljan sam hedonista, i volim da uživam. Nisu to neke krupne stvari, već sitnice. Ljudi se često pogube kada počnu da zarađuju mnogo para, i kada dobiju sve. Tada najčešće zaborave da uživaju u onome što ima vrednost, što je istinski lepo, što ostaje kao uspomena. I ja sam to zaboravila u nekom trenutku, ali sam se vratila. Nikada me nisu vezivala mesta, ali dragi ljudi i uspomene s njima jesu - zaključila je Milena.

Autor: Milica Krasić