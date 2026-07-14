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Nove suze nakon njegovih uspomena: Aneli grca na sav glas, doživela novi emotivni slom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Aneli se više ne libi da pokaže svoje emocije, te je još jedanput imala emotivni slom.

Dok su reklame u toku, Aneli Ahmić ponovo je otišla u svoju sigurnu zonu gde je ponozo zajecala na sav glas.

Foto: TV Pink Printscreen

Aneli se još jednom povukla u pab, gde nije uspela da sakrije emocije koje su je potpuno savladale. Dok su ostali učesnici komentarisali utiske nakon gledanja uspomena, ona je ponovo zaplakala, a suze nije mogla da zaustavi.

Foto: TV Pink Printscreen

Pored nje se i ovog puta našao Lepi Mića, koji je strpljivo pokušavao da je uteši i razgovorom joj olakša teško stanje. Međutim, Aneli je bila vidno potresena i teško je pronalazila reči, dok je Mića sve vreme pokušavao da je smiri i pruži joj podršku.

Foto: TV Pink Printscreen

Ostaje pitanje šta je zapravo izazvalo ovako snažnu emotivnu reakciju. Da li su je slomile priče i uspomene koje se tiču njenog porodičnog odnosa ili su je posebno pogodile uspomene Đukića, koje su u emisiji prikazane.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: Teodora Mladenović

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