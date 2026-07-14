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Slomila se na paramparčad: Aneli zajecala na sav glas, Lepi Mića pokušao da joj da vetar u leđa, ali bezuspešno! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije više mogla da sakrije emocije, pa je sve eskaliralo u krevetu.

Nakon što se emisija ''Gledanje snimaka'' završila, Aneli Ahmić munjevitom bnrzinom otčala je u Pab, te izbacila sve emocije koje su provladale još za crnim stolom.

Foto: TV Pink Printscreen

Iako uspomene koje su prikazane tokom emisije nisu bile njene, već uspomene Hane Duvnjak, Aneli je po završetku programa doživela emotivni slom. Odmah nakon emisije povukla se u pab, gde je legla na krevet pokušavajući da se skloni od ostalih učesnika.

Foto: TV Pink Printscreen

U jednom trenutku više nije mogla da zadrži emocije, pa je zajecala od plača. Njeni jecaji odzvanjali su prostorijom, dok je Lepi Mića prišao kako bi pokušao da je uteši i podigne na noge. Međutim, uprkos njegovom insistiranju da ustane i razgovara sa njim, Aneli nije želela nikakav kontakt.

Foto: TV Pink Printscreen

Stavila je masku za spavanje preko očiju, pokušavajući da se sakrije i ostane sama sa svojim mislima, dok su suze nastavile da teku. Mića nije odustajao od namere da joj pomogne, ali ga je Aneli u jednom trenutku zamolila da je ostavi na miru, jasno mu stavivši do znanja da joj je u tom trenutku potrebna samoća.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: Teodora Mladenović

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