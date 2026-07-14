Slomila se na paramparčad: Aneli zajecala na sav glas, Lepi Mića pokušao da joj da vetar u leđa, ali bezuspešno! (VIDEO)

Nije više mogla da sakrije emocije, pa je sve eskaliralo u krevetu.

Nakon što se emisija ''Gledanje snimaka'' završila, Aneli Ahmić munjevitom bnrzinom otčala je u Pab, te izbacila sve emocije koje su provladale još za crnim stolom.

Iako uspomene koje su prikazane tokom emisije nisu bile njene, već uspomene Hane Duvnjak, Aneli je po završetku programa doživela emotivni slom. Odmah nakon emisije povukla se u pab, gde je legla na krevet pokušavajući da se skloni od ostalih učesnika.

U jednom trenutku više nije mogla da zadrži emocije, pa je zajecala od plača. Njeni jecaji odzvanjali su prostorijom, dok je Lepi Mića prišao kako bi pokušao da je uteši i podigne na noge. Međutim, uprkos njegovom insistiranju da ustane i razgovara sa njim, Aneli nije želela nikakav kontakt.

Stavila je masku za spavanje preko očiju, pokušavajući da se sakrije i ostane sama sa svojim mislima, dok su suze nastavile da teku. Mića nije odustajao od namere da joj pomogne, ali ga je Aneli u jednom trenutku zamolila da je ostavi na miru, jasno mu stavivši do znanja da joj je u tom trenutku potrebna samoća.

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Autor: Teodora Mladenović