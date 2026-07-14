OBEZBEĐENJE ODMAH REAGOVALO! Maja pravi skandal Asminu zbog Teodore, ona ga odmah ponizila: Glumiš lažnog Filipa Cara (VIDEO)

Obezbeđenje preplavilo hotel zbog Maje i Asmina, oni se ne skrašavaju.

Maja Marinković i Asmin Durdžić nastavili su svoj sukob u hotelu.

- Sve žene su kurve i ti si me nakon toga pitala. Ja sam gledoa tvoj s*ks i nervozan sam - rekao je Asmin.

- Namerno dobacuješ dok ja nisam tu. Sad ćeš da vidiš. Haos ću da napravim - rekla je Maja.

- Ajde mrš iz hotela - rekao je Asmin.

- Namerno sve radiš. Ista si sve one. Mater ti ku*vinska - vikala je Maja.

- Ova žena ljubomoriše na Teodoru Delić. Koji si ti blam - rekao je Asmin.

- Ajde me uvredi - rekla je Maja.

- Ti si blam - rekao je Asmin.

- Sad ćeš das vidiš kako ja dobacujem. Glumiš lažnog Filipa Cara. Ne možeš da budeš on za tri života - rekla je Maja.

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Autor: Teodora Mladenović