Vodite k*rvu napolje! Maja lomi sve po hotelu, obezbeđenje je razdvaja od Asmina: Može mama da ti gleda kako ti guram...(VIDEO)

Maja je u toku sukoba sa Asminomdoživela pomračenje, pa je napravila pravi lom u hotelu lomeći sve pred sobom.

Maja Marinković i Asmin Durdžić nastavili su sukob, te je ona počela da demolira stvari po hotelu.

- Sad ću da polupam sve - rekla je Maja.

- Je*o ti Filip Car tatu u usta. Smećarko jedna. Klošarko na*komanska. Jedva čekam da te se rešim - rekao je Asmin.

- Sad ćeš da vidiš pe*eru. Guraj bodi mist u b*lju. - rerkla je Maja.

- Nek ti ga gura tata - rekao je Asmin.

- Tvojoj mami će da ga gura - rekla je Maja.

- Vodite napolje k*rvu - rekao je Asmin.

- To si ti , da me vređaš. Sad ćeš da vidiš pe*erčino za ovo što si dobacivao - rekla je Maja.

- Mrš mi sa očiju k*rvo - rekao je Asmin.

- Ti ćeš da dobacuješ pi*ko. Ti si pe*er i buljaš. I tebi je mama ku*va. Videćeš šta će biti tvojoj mami. Je*em ti mamu u kuk. Videćeš sad za ovo što si uradio. Može mama da ti gleda kako ti guram bodi mist u b*lju. Tolikol ti je veliki šupak da ti uđe- rekla je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: Teodora Mladenović