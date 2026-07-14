AKTUELNO

Domaći

Vodite k*rvu napolje! Maja lomi sve po hotelu, obezbeđenje je razdvaja od Asmina: Može mama da ti gleda kako ti guram...(VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Maja je u toku sukoba sa Asminomdoživela pomračenje, pa je napravila pravi lom u hotelu lomeći sve pred sobom.

Maja Marinković i Asmin Durdžić nastavili su sukob, te je ona počela da demolira stvari po hotelu.

- Sad ću da polupam sve - rekla je Maja.

- Je*o ti Filip Car tatu u usta. Smećarko jedna. Klošarko na*komanska. Jedva čekam da te se rešim - rekao je Asmin.

- Sad ćeš da vidiš pe*eru. Guraj bodi mist u b*lju. - rerkla je Maja.

- Nek ti ga gura tata - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tvojoj mami će da ga gura - rekla je Maja.

- Vodite napolje k*rvu - rekao je Asmin.

- To si ti , da me vređaš. Sad ćeš da vidiš pe*erčino za ovo što si dobacivao - rekla je Maja.

- Mrš mi sa očiju k*rvo - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti ćeš da dobacuješ pi*ko. Ti si pe*er i buljaš. I tebi je mama ku*va. Videćeš šta će biti tvojoj mami. Je*em ti mamu u kuk. Videćeš sad za ovo što si uradio. Može mama da ti gleda kako ti guram bodi mist u b*lju. Tolikol ti je veliki šupak da ti uđe- rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: Teodora Mladenović

#Asmin Durdžić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#Maja Marinković

#elita live

#elita najnovije

#elita narod pita

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Besna kao ris: Aleksandra neumorna, divlja u pušionici, obezbeđenje ne može da izađe na kraj s njom! (VIDEO)

Zadruga

ONA JE MOJA PSIHOPATA! Stanija razvezala jezik o Maji, pa joj poručila da je Amerika za nju kao Mars: Ta dalje od Budve nije otišla! (VIDEO)

Zadruga

Ti ili ne voliš oca ili Asmina, odluči se: Maja povukla da je Asmin njen KER, Dača obrisao patos s njom (VIDEO)

Pinkove Zvezde

Tea Tairović se borila i izborila, možeš i ti: Karleuša dala vetar u leđa Milanki, ona bacila žiri u trans mešanjem kukovima! (VIDEO)

Zadruga

PAO POLJUBAC U HOTELU?! Dragana istestirala Matoru, pa joj žestoko zamerila: Kada ti dosadi, reći ćeš da sam TVOJA ŽRTVA (VIDEO)

Horoskop

ZA OVA TRI HOROSKOPSKA ZNAKA STVARI SE OD DANAS MENJAJU: Teška vremena ostaće u prošlosti, ali ipak postoji jedan izazov