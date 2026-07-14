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Noćas ću da budem sa Stanijom! Asmin pogodio Maju gde je najviše boli, ona doživela POMRAČENJE, odmah skočila na njega! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Maja Marinković izašla je iz hotela i uputila se pravo ka Asminu Durdžiću koji je sedeo ispred izolacije, te su nastavili svoju svađu.

Oni su obnovili svoju svađu, a obezbeđenje je sve vreme bilo uz njih da ne bi došlo do većeg okršaja.

- Nastavljaš da me provociraš, da li je moguće da si toliki smrad. Prvi si mi rekao za mog tatu - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Rekao si mi da sam p*eder. Nismo više u vezi niti ćemo biti napolju, hoćeš da ti pokažem kako ja provociram, da ti napravim scenu kao u odabranima, od danas me boli k*rac za tebe - naveo je Asmin.

- Je l' ti cilj da se diskvalifikujem - rekla je Maja.

- Diskvalifikuješ, ti si mene diskreditovala kao muškarcima. Ne zanimaš me više. Rekao sam Terzi da su svi ološi, a i ti si ološ. Ja ne želim da budem Filip Car. Sad ću da im dam ono što traže četiri meseca, videćeš. Za sve reči što si izgovorila, sve ćeš ispovraćati - rekao je Asmin.

- Smeće jedno sa malim k*rcem, ti to znaš da sam u pravu - rekla je Maja.

- Zato svi ludite za mnom, jer vas golica. Noćas ću da budem sa Stanijom - rekao je Asmin.

Maja je skočila i krenula na Asmina, a obezbeđenje ih je odmah razdvojilo

Foto: TV Pink Printscreen

- Da sa njom ću da budem večeras jer nisam Filip Car i imam mali k*rac - rekao je Asmin.

- Ceo dan me provociraš i vređaš - rekla je Maja.

- Gledao sam tvoje j*bačine, šta hoćeš da ti kažem bravo Majo - rekao je Asmin.

Autor: R.L.

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