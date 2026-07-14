Posle Majinog divljanja ostao krš i lom: Asmin se dao u radnu akciju, zbog nje ima pune ruke posla (VIDEO)

Posle burnog okršaja ostao potpuni haos! Asmin skupljao polomljene stvari i sređivao hotel nakon Majinog besa.

Nakon žestokog sukoba sa Asminom Durdžićem, tokom kojeg je Maja Marinković u naletu besa porazbijala sve što joj se našlo pod rukom, u hotelu je ostao potpuni haos. Polomljeni predmeti i razbacane stvari svedočili su o burnoj raspravi koja je prethodila.

Dok je Maja pokušavala da dođe sebi, Asmin je ostao sam među razbacanim stvarima. Uz gunđanje počeo je da skuplja ono što je bilo razbacano po podu i vraća stvari na svoje mesto, pokušavajući da dovede prostor u red nakon incidenta.

Ostaje da se vidi da li će se tenzije između njih smiriti ili je ovo tek uvod u novi obračun koji tek sledi.

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Autor: Teodora Mladenović