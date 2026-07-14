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Posle Majinog divljanja ostao krš i lom: Asmin se dao u radnu akciju, zbog nje ima pune ruke posla (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Posle burnog okršaja ostao potpuni haos! Asmin skupljao polomljene stvari i sređivao hotel nakon Majinog besa.

Nakon žestokog sukoba sa Asminom Durdžićem, tokom kojeg je Maja Marinković u naletu besa porazbijala sve što joj se našlo pod rukom, u hotelu je ostao potpuni haos. Polomljeni predmeti i razbacane stvari svedočili su o burnoj raspravi koja je prethodila.

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Foto: TV Pink Printscreen

Dok je Maja pokušavala da dođe sebi, Asmin je ostao sam među razbacanim stvarima. Uz gunđanje počeo je da skuplja ono što je bilo razbacano po podu i vraća stvari na svoje mesto, pokušavajući da dovede prostor u red nakon incidenta.

Foto: TV Pink Printscreen

Ostaje da se vidi da li će se tenzije između njih smiriti ili je ovo tek uvod u novi obračun koji tek sledi.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: Teodora Mladenović

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