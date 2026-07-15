Zlatu Petrović sam blokirao, ona VOLI DA GLUMI! Hasan Dudić besan kao ris, otkrio šta misli o Peji i Eni, pa najavio TUŽBU za ovog učesnika Elite!

Njegovo ime često je spominjano u ovoj sezoni "Elite", a Hasan je sada izneo svoj jasan stav o svemu što se dešavalo.

Pevač Hasan Dudić godinama je prisutan na našoj javnoj sceni, a u poslednje vreme ponovo je izbio u prvi plan zbog boravka njegovog sina Mikija Dudića u "Eliti 9". Hasan je istakao da je ponosan na Mikijev boravak u rijalitiju, a da za odrežene učesnike sprema tužbe.

- On je bio najbolji. Sigurno je bio najbolji. Ja sam povređen, jer su takmičari mene vređali. To se sigurno neće dobro završiti. Ja imam dva advokata. Uroš je vređao mene, a zbog njega je moj sin kažnjen. On je poturen tamo da izaziva ljude. Vređao je mene, vređao je mog oca, mog sina, unuka, dedu i pradedu. Mi smo poznatija familija, nego celo njegovo pleme. Meni ne smeta niko od njegovih. Ja ću na sudu terati do kraja. Ko su uhvatio sa mnom da se kači, neće dobro da prođe. Šta sam ja njemu uradio da on takve stvari izgovara? On meni može unuk da bude. To nije lepo - rekao je Hasan.

Nedavno se potegla tema da je Miki zamerio svojoj majci Zlati Petrović jer nije njemu ostavila stan, što je Hasan oštro demanotvao.

- Nema to veze. Znaš koliko Mikija zanimaju stanovi? On ima svoj stan, on ne gleda to. To Mikija ne zanima, kao ni mene. Ja sam u jednom momentu imao četiri kuće, pet, šest lokala.

Mnogo se piše i njegovom odnosu sa bivšom suprugom Zlatom, a Hasan je sada otkrio od kada i zbog čega nisu u dobrim odnosima.

- Znaš zašto smo zahladili odnose? Ja sam napravio pesmu za unuku i unuka, ja sam nju otpevao. Malo je neljudski da ne pozovem i nju, da se i ona pojavi u toj pesmi, da otpeva druge glasove, terce. To je prava narodna pesma. Ona je pristala.Ja sam joj rekao da u subotu imamo termin u studiju od ujutru do uveče u 9. Ona je rekla: "Dobro". Kada je došla subota, mi smo se čuli, ja sam joj rekao da bi trebalo da odemo u studio, neće joj trebati više od 15 minuta, ali ona je rekla: "Ne mogu. Drugi put". Kako drugi put? Ja sam to zakazao. Sat studija košta. Iznervirao sam se, prekinuo sam vezu i odmah sam je blokirao. Od tada nismo u kontaktu. Voli da glumi kako smo svi fino - rekao je Hasan, a potom dodao da Jovana Pejića, kao i njegovog oca, Zorana, izuzetno voli i poštuje:

- Ja Jovana volim kao Mikija. Video sam Enu kada smo pratili Vasilisu na matursko veče. Pozdravili smo se. Šta ja imam da merim? Ja sam pričao što sam čuo, žao mi je zbog toga. Ako je Jovanu dobra, meni je još bolja. Meni niko nije branio da budem sa nekom ženom. I meni su svašta pričali za Zlatu, ali mene to nije zanimalo, jer je meni bila dobra. Sa Pejom sam u odličnim odnosima. On je moj drug, za njega bih sve učinio. On je mog sina gledao, bio prema njemu odličan, kao i ja prema Jovanu. Čim ga vidim, onaj njegov osmeh, odmah se oraspoložim. On je meni mnogo drag, prava je dobrica. NIkad me nije uvredio - rekao je Hasan.

Autor: R.L.