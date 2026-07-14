U životu ovakvo poniženje nije doživeo! Maja krenula bodi mistom ka Asminovoj zadnjici, on SKOČIO KAO OPAREN! (VIDEO)

Stara tema ponovo isplivala na površinu. Maja potezom ispod pokrivača ponovo ponizila Asmina pred kamerama.

Nakon žestokih sukoba, Maja Marinković još jednom je uspela da šokira svojim postupkom. Dok je boravila u krevetu sa Asminom Durdžićem , u jednom trenutku uzela je bodi mist i provokativnim potezom ispod pokrivača krenula je ka njegovoj zadnjici aludirajući na situaciju o kojoj je ranije javno govorila, a koja je svojevremeno izazvala brojne reakcije.

Ovim potezom Maja je dodatno ponizila Asmina, budući da je ranije u više navrata iznosila detalje iz njihovog odnosa, uključujući i tvrdnje da mu je upravo tim predmetom zadovoljavala Asmina.

Maja je nakon njihovog pomirenja, osporila situaciju o kojoj je ranije javno pričala, ali da li je ovim gestom želela da ga ponovo ismeje ili je u pitanju još jedna provokacija u nizu, ostaje da pratimo.

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Autor: Teodora Mladenović