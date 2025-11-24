Gleda i ne veruje: Teodora frapirana jer Bebica posle njene šeme sa Filipom još i moli za pomirenje! (VIDEO)

Ponovo ga ponizila!

Teodora Delić razgovarala je sa Nenadom Macanovićem Bebicom o njihovom odnosu, a onda se šokirala jer posle svega ima potrebu da je ubeđuje da će im biti bolje u odnosu, iako je ona bila intimna sa Filipom Đukićem.

- Odlučila sam da odem, a ti mi ne daš. Mene taj život ne zanima. Bilo je vremena da pkažeš da je drugačije - rekla je Teodora.

- Ja sam tebe vozio kod tovjih, popdone dođem po tebe - dodao je on.

- Kakve veze to ima? Ja sam imala opciju samo da te pratim i ništa drugo - pričala je ona.

- Sve može da bude drugačije - rekao je Bebica.

- Ja sam dve godine puštala. Ovo sad izgleda kao da si ti pogrešio i da me ti moliš da se pomirimo. Ja treba da molim, ali neću da molim - poručila je ona.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić