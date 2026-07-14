Vrištala od plača, a sada od užitka! Maja zbog Asmina lomila imanje i glavom stakla, a onda je pao najbrutalniji s*ks do sada! (VIDEO)

Nakon višečasovne drame, lomljave i burnih svađa, Maja Marinković i Asmin Durdžić odlučili su da daju svojoj ljubavi još jednu šansu, pa pomirenje pečatiraju vrlom akcijom ispod jorgana.
Posle žestokih svađa oni su se zavukli ispod jorgana u hotelu i počeli da razmenjuju nežnosti, ali i poneku "prljavu igru" jer se čulo pljeskanje po zadnjici.
Iako su napravili kratak predah, Maja ga je ubrzo zajahala pa je sve počelo da puca od njihovog s*ksa, te su gotovo razvalili krevet u hotelu.
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Posle par minuta pauze, Maja se odmorila, pa nastavila još žećše, a Asmin je očigledno bio veoma zadovoljan, što možete pogledati OVDE.
Autor: Pink.rs