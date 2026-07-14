Oglasio se Veliki šef: Stiglo važno obaveštenje za takmičare Elite 9! (VIDEO)

Takmičari nemaju puno izbora jer odluke Velikog šefa moraju da se poštuju!

Poznato je da na imanju u Šimanovcima moraju da se poštuju pravila Velikog šefa, a jedno od glavnih pravila jeste da takmičari moraju da se probude kada im Veliki šef da znak.

Tako je i ovog puta Veliki šef pustio takmičarima muziku za buđenje, a dok su pojedinci ispoštovali pravilo i ustali na vreme, drugi su ostali da spavaju.

Među najraspoloženijima našla se Stanija Dobrojević koja je zapevala i zaplesala u Odabranima uz pesmu od naših poznatih pevačica Nataše Bekvalac i Seke Aleksić.

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Autor: Teodora Mladenović