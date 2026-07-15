Drugog čoveka zove ocem, na sahranu moje majke nije otišla: Ivan Marinković u nikad iskrenijoj ispovesti progovorio o ćerki Leni, grcajući u suzama progovorio o svemu: Goca je zbog Raše nju okrenula protiv mene! (VIDEO)

Ivan Marinković pričao je sa učesnicima, grcajući u suzama o svom odnosu sa ćerkom Lenom, koju je dobio iz braka sa pevačicom Gocom Tražan. U nikad iskrenoj ispovesti, on je otorio dupu i priznao koje stvari ga najviše bole i s čim se nije izborio ni dan danas.

Ivan Marinković pričao je Hani Duvnjak i Neriu Ružanjiu o tome šta ga najviše boli kada je reč o njegovoj ćerkici Leni.

- Ona ne vidi šta sam sve uradio za nju, kakav sam ja zapravo otac. Šta sam ja uradio?! Ništa nisam uradio bre. Moja majka je imala rak, borila se sa tim dve godine, kao biljka je bila, trčala je za Lenom, a ona njoj nije otišla na sahranu. Samo čekam trenutak da mi se javi, a plašim se da se to nikada neće doći. Zovem je svake godine, a ona drugog čoveka zove tata. Gocin muž je mene tužio, on je od nje mlađi petnaest godina. Kada smo se Goca i ja razveli, ja sam sa njima bio dobar, prodavao sam im i neke naočare. Meni je ćerkica govorila tad da ona spava sa njima u ustom krevetu, ja sam tada rekao da ne treba tako, ali nisam dizao frku. Tužio me je jer sam ja u rijalitiju rekao da ne mogu oni da imanju dete, jer je meni tako jedna novinarka rekla. To je odbačeno, on je govorio kako sam ja javna ličnost, da sam govorio da ne može da ima dete sa Gocom i da ima traume zbog kojih ne može da se zaposli, a on je čovek bubnjar. Zbog toga je ona Lenu priklonila njemu, a ona ga danas zove ''tata''. Udavio bih se ovde u plićaku da nečije dete zovem ćerkom, odmah sad. Ja Željka nisam video četiri godine jer mi je bila najvažnija ova ku*etina (Jelena) koja me je na kraju prevarila. Vidite li vi ljudi kakvu ja karmu imam, ljudi moji, kakva je to karma. Moja ćerka mene neće da vidi - rekao je Ivan.

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Autor: S.Z.