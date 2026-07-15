Sve karte na sto: Aneli očitala lekciju Filipu, on rešio da joj se oprada kao nikad do sad! (VIDEO)

Obavili ozbiljan razgovor o situaciji koja joj je žestoko zasmetala!

Aneli Ahmić bez dlake na jeziku odlučila je da prizna Filipu Đukiću koliko joj smeta kad je na negativan način komentariše za crnim stolom, a on je na sve moguće načine pokušavao da joj se opravda i objasni da o njoj nema loše mišljenje.

- Koliko puta sam rekao da imam razumevanje za tvoje ponašanje? - pitao je Filip.

- Moraš da paziš kako pričaš - dodala je ona.

- Ja sam rekao to i u Šiša baru - rekao je on.

- Ja kao da sam neko ko želi da se svađa - pričala je Aneli.

- Ja sam rekao da ti imaš težinu i da razumem zašto tako skačeš - nastavio je Đukić.

- Danas nisi tako rekao. Ja ne biram da meni stižu pitanja da pričam o Asminu i o detetu. Ja da se pitam ovde bih uživala - govorila je Aneli.

- Ja sam 100 puta rekao da si mi ti rekla da si napolju drugačija - rekao je Filip.

- Ne možeš tako da pričaš o meni i da kažeš kako ti se ne sviđa moje ponašanje jer se svađam. To je završena priča. Ja ne želim da o meni imaju takvu sliku o meni. Ko sam ja da govorim kakva sam? Što si sa mnom provodio vreme ako misliš da sam neko ko voli da se svađa? Boli me uvo kad izađem bilo koji intervju, pa ja ni svoj u životu nisam pogledala - govorila je Aneli.

- Ja sam rekao da znam kakva si i da sam ja tebe birao i da ne mogu da i zamerim te stvari jer sam znao kakva si, ali neke stvari mogu da me iznerviraju. Ja tebi ne mogu da j*bem mater, ali iznervira me nešto jer je to jače od mene. Da li si skapirala? - dodao je on.

- Naravno da sam skapirala, ja ne pijem - rekla je Ahmićeva.

- Znači ništa loše ti nisam rekao - poručio je Đukić.

- Znaš šta mi je drago? Što sam ti samo ostala pusta želja i nikad me nisi imao. Ti sutra ili za godinu ne možeš da uperiš prstom u mene i kažeš da si me j*bao. Ajde neću da pričam kao da smo umrli, ali kako smo se privlačili kad se zagrlimo - govorila je ona.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A. Nikolić