Sestra joj radi o glavi: Stanija se naoštrila kao nikad do sad, bez pardona oplela po Siti Ahmić, pa udarila na Aneli! (VIDEO)

Žestoko!

Voditelj Darko Tanasijević porazgovrao je sa Stanijom Dobrojević o Aneli Ahmić i njenoj porodici.

- Kako je prošla slava? - pitao je Darko.

- Drago mi je da smo obeležili. Poprilično je bilo tužnjikavo, zategnuta j atmosfera u kući. Dovoljno je poslato, podrška nema potrebe da mi šalje. Videćemo kako će biti u finalu kad ponesem krunu! Ko god da je poslao ruže hvala. Držaću se toga da samo blistam - rekla je Stanija.

- Ti si za Aneli i Asmina rekla da su operisani od časti i obraza, zbog čega? - pitao je Darko.

- Tako su se pokazali kao porodica i prijatelji. Izašla sam iz ove priče! Nek dođe njena sestra da samu sebe demolira, ima ovde sina i snajku. Aneli takođe nema pravo da mene krivi za bilo šta. On je došao meni kao slobodan. Oni su roditelji i oni treba da se bave svojim problemima. Tri godine trpim i imam pravo da se banim. Nisam verovala da ću im i sad ja biti meta za njihove porodične probleme. Ona je ničim izazvana pokrenula ovde temu "ciganče". Ode u pab i doživi nervni slom. Ja sam shvatila da to radi po direktivi sestre. Ako voli svoje dete onda to ne treba da spominje. ja sam ponavljala reči od bivšeg i njegove majke. Dete nikad nije nazvano tako, nego je rečeno od strane njega da dete izgleda kao ciganče kad prosi. Mene je držala emocija tad i branila sam pogrešno. Da mogu da vratim vreme nikad to ne bih ponovila. Zabole me da li Sita ima dete sa 3 ili 4 muškarca, boli me uvo za to. Ova žena je rastrojena između sopstvenog nahođenja i svoje porodice i sestre koja joj napolju radi o glavi i govori šta da radi. Ja ne osećam da je ona zla kao njena sestra. Ona i baci foru, nasmeje se, namigne, da se samo u jednom momentu preokrene. Koga briga nakon tri godine da li sam ljubavnica? Evo sestri dete tamo i snajka. Nek mi se skine sa grbače ta narcisoidna majka. Tetka te male se bavi samo Stanijom Dobrojević. On je u vezi sa drugom devojkom, a čije ja bitke vodim?! Dosta je! Mogu samo svi da mi zahvaljuju što su se domogli Stanije Dobrojević! - rekla je Stanija.

- Ti si izjavila da njemu oprašta čim je sa njim završila u hotelu, a tebi ne oprašta? - pitao je Darko.

- Tako je! On je sam ustao i rekao - rekla je Stanija.

- Kako komentarišeš što je Aneli plakala kod Drveta to što ti imaš najveći honorar u istoriji rijalitija i pethaus, a ona nema ni stan, tri godine je ovde, a ti joj to trljaš na oči? - pitao je Darko.

- Ona je kupila Roleks od 15 hiljada evra. Ona je svoje dete obezbedila na konto imena Stanija Dobrojević, pa je srorala priču nakon tri nedelje sa Jaškom. Malo li je 100 hiljada? Dočepali se honorara, a i dalje bi mene da gaze. Bio je hajp, ogromna najava i u nacionalnom dnevniku. Ona od momenza kad je krenula priča da ostajem skače njemu u krevet kako će mu dati dete samo da prizna da sam ljubavnica. Ona je legla sa ovim čovekom nakon tri godine i to ne može da se opere - rekla je Stanija.

- Zašto misliš da si ti njoj i dalje pik, ako je ustanovljeno da nisi bila ti problem? On je priznao da je prvo ostavi nju, pa otišao kod tebe - pitao je Darko.

- Da bi terali svoju lažnu priču od pre tri godine! - rekla je Stanija.

