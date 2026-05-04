Ti si slika i prilika svoje majke, i ona mi radi o glavi! Stanija pred svima urnisala Nerija, njegov odgovor sve šokirao! (VIDEO)

Žestoko!

Stanija Dobrojević danas ima mogućnost da deli cimerima budžet s obzirom da je ovonedeljni vođa, a ona je naredni budžet dala Nenadu Macanoviću Bebici.

- Brutalan komentator. Očigledno imaš svoju priču, druge ljude gaziš. Nastavi da me gaziša, ali s obzirom da si muškarac nema potrebe neke reči da koristiš. Vanja, ti si jedna damica. Tvoji komentaris u mi zanimljivi. Od tebe se očekivalo mnogo više u ovom učešću jer si atraktivna. Neki izbori ti nisu bili potrebni, možeš više od toga. Aanstasija je jedna specifična devojka, tek ćeš pokazati svoj potencijal. Podsećaš me malo na Anđelu Đuričić. Advoktaica je prema meni super lik, nije me uvredila do sad - rekla je Stanija.

- Ja ne držim žensku stranu, nego sam vrlo objektivna i racionalna. Nisam ostrašćena prema tebi, ni prema Asminu. Činjenicom da je prva tema navukao je ljude da ponavljaju sve bljuvotine. Nije sporno da je Aneli svojim ulaskom narušila tvoj ugled. Takve stavri ne trebaju da ti padaju na pamet, traži momka u svom okruženju - rekla je Jovana.

- Nisi trebao nijednu ženu da vređaš. Ne trebaš ni da mi se udvaraš zbog kodeksa i da pozdravimo Čoveka iz senke - rekla je Stanija.

- Ako si imala prijateljski odnos onda ne bi trebalo da ima problema da ti se neko udvara - rekao je Miki.

- S obzirom na to kako si me sinoć komentarisao ne bi trebalo da se udvaraš. Mina, ti si mene zbog bivšeg zaključavala u toalet. Nas dve imamo korektan odnos, malo je bilo ono sa Asminom na početku, terali ste priču - rekla je Stanija.

- Ja nikad nisam imala emocija prema Asminu! - rekla je Mina.

- Nerio, ti si slika i prilika tvoje majke, negativno me komentarišeš. Ne osušujem ni tvoju majku jer nismo čuli drugu stranu priče, a i ona mi radi o glavi zbog Aneli - rekla je Stanija.

- Namazana si i kvarna. Ako budeš bila u Dubrovniku možeš da mi se javiš biću tvoj vodiš, da opalimo i sliku na tvrđavi. Hvala što me nisi slušala, ne slušam ni ja tebe - rekao je Nerio.

- Nije istina, on je slika i prilika svog oca - rekla je Hana.

- Janjuše, nemoj da budeš više propala muška sponzoruša, propali košarkaš i kockar. Da sva kvarnoća ode i ostane samo humor! - rekla je Stanija dok je Janjuš radio meditaciju.

Autor: A.Anđić