Čekam da umrem i da mojoj deci ostavim sve: Ivan se slomio na komade, istakao da će poptaviti odnos sa sinom Željkom, pa iskazao tvrdnju da njegova bivša partnerka okreće ćerku protiv njega: Poslala mi je sliku maturske haljine... (VIDEO)

Ivan Marinković je razgovarao sa Hanom Duvnjak i Neriom Ružanjijem, te je uplakan govorio o svom očinstvu, ističući da mu je tuga sve veća, jer ne može na odgovarajući način da bude otac svojoj deci.

Ivan Marinković otkrio je Hani Duvnjak i Neriu Ružanjuju da ga veoma boli jer ne može da uspostavi dobar odnos sa Miljanom Kulić, majkom njegovog sina Željka.

- Željku nisam omogućio da ide sa mnom na more, ali uvek se nešto desi, to su ipak Miljana i ti problemi. Sada se plašim i da Kulići ne okrenu Željka protiv mene, jer je ipak on moj sin. Četvrtu godinu odlazim do Niša, a onda Miljana dođe i napravi haos. Miljana znam kakva je, ima emociju, znam kakva je. Čim izađemo, Željku je sutradan rođendan. Mislim i da je Miljana mene pljuvala jer je moja sestra nju tužila, ali je to uradila jer je Miljana svašta govrila na račun njen, svašta nešto. Marija jeste najbolja baka Željku, ja to ne mogu da poreknem, ali ne znam zašto me stalno pljuje. Hana, Nerio, držite se zato do kraja, budite svojim roditeljima dobri. Nerio, pomiri se jednog dana sa majkom, makar da ne budete u svađi nekoj. Ja sam u situaciji da kao roditelj ne mogu da budem pored svoje dece. Eto, moja greška je kad je Željko u pitanju, nadam se da ću to da ispravim kako treba. Molim Boga da jednog dana umrem, da se ne mučim i da sve što sam imao ostavim svojoj deci. Moj najveći problem je to što ću kad izađem iz rijalitija, pozvati Kuliće, a onda će nastati problem. On će da kažu kako nisam želeo sinu da dođem na rođendan - rekao je Ivan.

- Idi na rođendan, daj mu poklon i reci da ga voliš najviše na svetu - kazala je Hana.

- Mislim da nisam loš, ali nadam se da ću moći da ispravim neke stvari. Hvala jer sam došao u ''Zadrugu 6'', jer sam uspeo neku konekciju da napravim, da ostvarim pristup neki, da dođem do svog sina. Možda i treba da odem u Niš, da tamo živim jer mi je sin tamo. Šta ću, nisam mogao, ali možda sad pod stare dane to uradim. Evo, sad ću da renoviram stan i sve pare svojoj deci ću da ostavim. Sad se sećam ispred hotela Metropol idem i stiže mi slika Lenine haljine sa maturske večeri a ona mi piše ''tata, kako ti se sviđa haljina''. Nije znala koju da obuče, a ja pojma to nemam, ali mi je bilo toliko milo jer je ona samo želela meni da napiše poruku, kao svom ocu. Po tome ja vidim da nije njena želja da nema dobar odnos sa mnom - rekao je Ivan.

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Autor: S.Z.