Ivan me zabio u garderober, da ne budem s dečkom: Sara počela da se pravda Goci, učesnici je raskrinkali, ponovo je NABILA ROGOVE Muratu! (VIDEO)

Sara ponovo upala u ljubavne probleme, a Ivan Marinković sve zakuvao. Mića je i ovoga puta uspeo da je raskrinka, te je pitanje sa kim će Sara ostati do kraja.
Goca Džehverović krenula je u obilazak imanja, te je pozvala Saru Stojanović da ide sa njima, a Mića je odmah napravio haos.
- Raskinuli su sinoć - rekao je Ivan.
- Nismo raskinuli, malo smo se posvađali - navela je Sara.
Lepi Mića se iznerivaro i počeo da psuje Saru, jer je krenula da ide sa Gocom u obilazak imanja.
- Murat je najbolji dečko na svetu. Ovaj Ivan je kvaran, zabija me tamo u garderober, da ne budem sa dečkom - rekla je Sara.
- Bilo je, grlili su se u garderoberu - rekla je Dragana.
- Nemojte, nije ona k*rvetina, ona je mala i slatka - rekla je Goca.
Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.
Autor: R.L.