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Ivan me zabio u garderober, da ne budem s dečkom: Sara počela da se pravda Goci, učesnici je raskrinkali, ponovo je NABILA ROGOVE Muratu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sara ponovo upala u ljubavne probleme, a Ivan Marinković sve zakuvao. Mića je i ovoga puta uspeo da je raskrinka, te je pitanje sa kim će Sara ostati do kraja.

Goca Džehverović krenula je u obilazak imanja, te je pozvala Saru Stojanović da ide sa njima, a Mića je odmah napravio haos.

- Raskinuli su sinoć - rekao je Ivan.

- Nismo raskinuli, malo smo se posvađali - navela je Sara.

Lepi Mića se iznerivaro i počeo da psuje Saru, jer je krenula da ide sa Gocom u obilazak imanja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Murat je najbolji dečko na svetu. Ovaj Ivan je kvaran, zabija me tamo u garderober, da ne budem sa dečkom - rekla je Sara.

- Bilo je, grlili su se u garderoberu - rekla je Dragana.

- Nemojte, nije ona k*rvetina, ona je mala i slatka - rekla je Goca.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

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