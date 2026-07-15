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Ovim forama je obrlatila i Daneta: Sofija daje sve od sebe da zavede Terze i odvuče ga u krevet, njemu malo fali da padne! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Da li će Janićijevićeva još jednom pokazati koliko je Terzin karakter labilan?

Sofija Janićijević odlučila je da iskoristi poslednju žurku kako bi pokušala još jednom da obrlati Borislava Terzića Terzu. Ona nije prestajala da ga zavodi, a Terza je sve od sebe davao da ne padne na njen šarm.

- Hoćeš da jedemo supu? Sad ću da nam skuvam - rekla je ona.

- Neću da jedem, hoću da pijem - dodao je on.

- Znaš šta mi se jede? Pica, ajde da napravimo. Da li hoćeš da napravimo? Ja ne znam - govorila je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne želim više nikome ništa da pravim - rekao je on.

- Nemoj da se napiješ. Bolje sa mnom da provedeš nego sa ovim ljudima koji ti 300 dana nisu bili ništa, a ja sam ti bila mnogo. Da li mogu da ti kažem nešto? Mogli smo da lažemo ti mene i ja tebe, ali 300 dana smo ti i ja bili jedini jedno uz drugo - pričala je ona.

- Da, ali tvoje ponašanje... Ne želim ništa - rekao je Terza.

- Ti ćeš sad da napraviš haos? Zbog mene ga nisi pravio - dodala je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne želim više prilazak, a ti možeš da želiš šta hoćeš. Ja idem svojoj porodici - govorio je on.

- Znaš kakvu želju imam? Da ti kažem? - pitala je Sofija.

- Ne želim da spavam sa tobom - poručio je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A. Nikolić

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